El proyecto tiene media sanción en Diputados y se espera el aval del Senado. La cifra surge de un plan de pagos que tiene la empresa provincial con Cammesa.

En ese contexto, Norte dialogó con técnicos vinculados a Secheep, quienes estimaron que la empresa energética chaqueña podría reducir su deuda con Cammesa en aproximadamente 95.000 millones de pesos a partir del mecanismo de compensación que contempla la iniciativa aprobada por Diputados.

La cifra representa un impacto considerable para las cuentas de la empresa chaqueña, cuyas autoridades expresaron que actualmente continúa afrontando el pago de una deuda refinanciada durante la gestión anterior por un monto total cercano a los 310.000 millones de pesos. Ese pasivo fue acordado mediante un plan de pagos a seis años y obliga a la firmar a desembolsar mensualmente entre 4000 y 5000 millones de pesos para cumplir con las cuotas pactadas.

"La estimación ronda los 95.000 millones de pesos, pero todavía falta conocer cómo quedará finalmente la reglamentación y qué alcance concreto tendrá para las distribuidoras provinciales", señalaron desde el sector técnico consultado por este medio.

El proyecto aprobado por Diputados establece un esquema de compensación entre las distribuidoras eléctricas, el Estado nacional y Cammesa, la compañía administradora del mercado eléctrico mayorista. La iniciativa habilita a las empresas a utilizar los llamados "activos regulatorios" acumulados durante los años de congelamiento tarifario para cancelar o reducir las deudas generadas por la compra de energía.

El espíritu de la norma indica que el Ejecutivo deberá calcular los ingresos que dejaron de percibir las distribuidoras durante la vigencia de las leyes de emergencia tarifaria, cuando el Estado no cumplió con los mecanismos de actualización de tarifas previstos en los contrato de concesión, y habilitarlas a que usen ese crédito para compensar deudas que tienen con Cammesa, a cambio de que renuncien a reclamos judiciales.

Según el último informe de gestión que presentó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Congreso, la deuda de las distribuidoras que está siendo regularizada sumaba al 28 de febrero de este año 2,58 billones de pesos, unos 1800 millones de dólares al tipo de cambio actual.

A su vez, el proyecto oficial afirma que el eventual crédito que surja a favor de las distribuidoras se destinará "a la cancelación exclusiva de las obligaciones que las distribuidoras del servicio público de electricidad tuvieran con Cammesa y hasta el límite de las referidas obligaciones, según corresponda, por la compra de energía eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista". Es decir, una vez cancelada esa deuda no les quedará un crédito a favor, que podrían aplicar a otro gasto, si el pasivo que mantiene el Estado con las distribuidoras termina siendo mayor al rojo que esas mismas firmas tienen con Cammesa.

Una de las críticas de la oposición es que de este modo las distribuidoras evitan pagar la deuda que ya se habían comprometido a saldar y el beneficio para el Estado no está del todo claro porque no hay ningún fallo judicial que obligue al gobierno a compensar a las empresas por el atraso tarifario.

AMPLIACIÓN DE SUBSIDIOS

A la discusión por la compensación de deudas se suma otro debate energético que genera expectativa en el norte la posible ampliación de subsidios para regiones de altas temperaturas. Según indicaron las fuentes consultadas, existen conversaciones para incrementar los topes de subsidio eléctrico durante los meses de mayor consumo, en el marco de los planteos vinculados a la denominada "zona cálida".

Actualmente, muchos hogares del norte enfrentan consumos elevados tanto en verano como en invierno debido al uso intensivo de sistemas de refrigeración y calefacción eléctrica, mientras que los subsidios vigentes son considerados insuficientes por distintos sectores políticos y técnicos de la región. De todos modos, por ahora no existen definiciones oficiales y tanto el eventual incremento de subsidios como el esquema de compensación de deudas continúan sujetos al avance legislativo del proyecto energético impulsado por la Casa Rosada.

Fuente y fotos: Norte