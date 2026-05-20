Murió un hombre en situación de calle por la ola de frío polar en Argentina.

Un hombre de entre 48 y 50 años murió en situación de calle en la ciudad de Esquel, en medio de la intensa ola de frío polar que afecta a gran parte de la Argentina. El hallazgo ocurrió este martes por la mañana en el barrio Ceferino, luego de un llamado a la Comisaría Primera que alertó sobre una persona desvanecida en la calle.

Cómo encontraron al hombre en Esquel

Según informaron fuentes policiales, el hombre fue encontrado alrededor de las 8.40 tendido en la vía pública. Los efectivos constataron que se trataba de una persona conocida en la zona por reiteradas intervenciones relacionadas con su situación de vulnerabilidad y permanencia en la calle.

Tras el aviso, una ambulancia lo trasladó al hospital zonal de Esquel, donde finalmente los médicos confirmaron su fallecimiento. Desde la Policía señalaron que la víctima vivía en situación de calle y atravesaba un contexto delicado de salud.

El comisario Emir Azócar explicó que en el caso confluyeron distintos factores. “El consumo de alcohol y una historia clínica adversa en cuanto a salud fueron determinantes”, afirmó el funcionario al referirse al impacto de las bajas temperaturas extremas.

El impacto de la ola de frío polar

Durante los últimos días, Esquel registró jornadas con temperaturas bajo cero y fuertes heladas. El frío extremo incrementó el riesgo para personas que duermen en la calle o no cuentan con acceso estable a refugios y asistencia.

Desde la fuerza policial aclararon que, hasta el momento, no surgieron indicios de intervención de terceros. La investigación quedó en manos de la autoridad judicial correspondiente, que continuará con las actuaciones para completar el legajo.

Reclamos por mayor asistencia social

El caso volvió a encender las alarmas sobre la situación de las personas sin techo en la Patagonia. Organizaciones sociales y vecinos reclamaron más refugios, dispositivos de contención y asistencia estatal ante la llegada de nuevas jornadas de frío intenso. Además, advirtieron que las olas polares exponen especialmente a quienes padecen problemas de salud, consumos problemáticos o viven en condiciones extremas de vulnerabilidad social.

Fuente y fotos: La 100



