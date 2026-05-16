El fatal accidente ocurrió este sábado a la altura del kilómetro 148 de Ruta Nacional N°16. El fallecido fue identificado como Uriel Martínez, Agente de la Policía del Chaco con prestación de servicios en la División Drogas de Presidencia Roque Sáenz Peña.

El siniestro fue protagonizado por una camioneta y una motocicleta, siendo esta última conducida por un empleado policial que falleció en el lugar. La víctima cumplía funciones en la División Operaciones Drogas Interior Sáenz Peña.

Tras el hecho, personal del Gabinete Científico y de Medicina Legal realizó las tareas periciales correspondientes. Según el informe médico, la causa de muerte fue producto de politraumatismos severos y traumatismo encéfalo craneano grave. Además, se secuestraron elementos de interés para la causa y la Fiscalía dispuso la entrega del cuerpo a sus familiares para los fines póstumos.

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