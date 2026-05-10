El gobernador del Chaco, Leandro Zdero junto al intendente Oscar Dalmasso y el presidente del IPDUV, Fernando Berecoechea, encabezó en Coronel Du Graty la entrega de viviendas, en el marco de las políticas destinadas a garantizar el acceso a un hogar digno para las familias chaqueñas.

En ese sentido, subrayó el trabajo articulado entre el Gobierno provincial y el municipio para avanzar en nuevos proyectos habitacionales y aseguró que la transparencia es fundamental para recuperar la confianza de la comunidad. “Las viviendas se sortearon de manera pública, junto al intendente, transparentando el proceso ante toda la comunidad de Coronel Du Graty. Las viviendas llegaron a las familias que realmente fueron sorteadas y estaban inscriptas”, sostuvo.

La obra forma parte de las acciones impulsadas por el Estado provincial para ampliar el acceso a soluciones habitacionales concretas. Además, el Ministerio de Desarrollo Humano entregó a cada familia beneficiaria un kit de elementos para el hogar, como parte del acompañamiento integral previsto para quienes accedieron a su vivienda.

Por su parte, Berecoechea destacó la continuidad de las políticas habitacionales impulsadas por la actual gestión provincial y anunció nuevas obras para la localidad. “Cada mes de gestión ha sido un mes en el que el Instituto de Vivienda, junto al gobernador Leandro Zdero, entregó viviendas y dio respuestas a muchas familias”, señaló. Asimismo, confirmó que próximamente comenzará la construcción de entre 30 y 35 nuevas viviendas en Coronel Du Graty.









En tanto, el intendente Oscar Dalmasso celebró la concreción de las unidades habitacionales y destacó que la localidad no recibía viviendas desde hacía muchos años. “Hoy es un gran día para Coronel Du Graty porque las familias cumplen el sueño de la casa propia, algo que parecía inalcanzable”, manifestó el jefe comunal.

Acompañaron al gobernador el presidente del IPDUV; el ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez; el vocal del IPDUV, Daniel Monti; el diputado provincial Joaquín García, junto a autoridades provinciales y municipales.

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