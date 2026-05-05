Un hombre que trabajaba en la institución de Salud Mental Clínica Mayo, falleció esta tarde en el Hospital "4 de Junio", donde había sido trasladado tras autolesionarse con una escopeta tumbera. Pese a los esfuerzos del personal médico y profesionales del nosocomio para salvarle la vida, el paciente falleció minutos después.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron que un mucamo del Sanatorio había atentado contra su vida. Testimonios de empleados del lugar, revelaron que momentos antes el mucamo Eduardo Martínez, de 34 años de edad, domiciliado en el Barrio Belgrano, se habría efectuado un disparo con una escopeta de fabricación casera, conocida como "tumbera"; en la zona abdominal. El desafortunado suceso ocurrió en el interior del Sanatorio y luego Martínez fue trasladado rápidamente hacia el Hospital "4 de Junio".

El Fiscal en turno, dispuso la intervención del Gabinete Científico y se confeccionó el Acta de Constatación. Además, se procedió al secuestro de un arma de fuego de fabricación casera y un cartucho percutado, calibre 16 junto a otros elementos que interesan en la causa.

Se hizo presente el Dr. Cesar Luis Collado, Fiscal en turno, con personal del Gabinete Científico del Poder Judicial, a cargo de Perito Cristian Ariel Darocas, Licenciado en Criminalística. Se dio intervención al Médico policial. Más tarde, a las 17.30 horas; desde el nosocomio los médicos informaron que el paciente Martínez dejó de existir.

Se puso en conocimiento de la situación a la Fiscalía en turno, quien dispuso que se reciba declaración testimonial a los empleados del lugar, asimismo se haga entrega del cadáver a los familiares para los fines póstumos.

Los restos de Eduardo Martínez están siendo velados en Cochería Santa Catalina, calle 27 entre 8 y 10 del centro; y serán sepultados este miércoles en el Cementerio Municipal San Juan XXIII, en horario a confirmar

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¿Dónde pedir ayuda?

Línea Nacional de Prevención del Suicidio: 135 (gratuita) o 011-5275-1135.Emergencias: 911.

Líneas de Ayuda: Se recomienda el uso de la Línea 102 para infancias y juventudes.

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