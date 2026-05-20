La Justicia decretó la quiebra de la histórica planta afecta la producción en Tierra del Fuego y pone en jaque puestos en el polo electrónico nacional.

Un ejemplo contundente de afectación lo acaba de dar la Justicia al decretar la quiebra de Aires del Sur (ADS), la fabricante de los aires acondicionados Electra y Fedders. El Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial N°1 del Distrito Judicial Norte de Tierra del Fuego firmó la resolución que se publicó este martes en el Boletín Oficial.

El expediente indica que "la quiebra fue pedida por el propio deudor" luego de que fracasó su plan de sostener la continuidad productiva. La empresa había solicitado el recurso en febrero a través de su abogado, Roberto Ángel Ceretti.

Aires del Sur cambió de manos el año pasado en una transacción que pasó desapercibida. El nuevo directorio asumió a fines de ese año. Está integrado por capitales nacionales e israelíes. En su presentación judicial de febrero, argumentó una situación insostenible.

Por qué quebró Aires del Sur: el modelo financiero que colapsó

El directorio describió en la Justicia "una estructura económica y financiera profundamente deteriorada". Atribuyó el desastre a un modelo de financiamiento comercial deficitario. Las condiciones del mercado desde fines de 2023 agravaron el cuadro. Pero el problema venía de antes.

El esquema operativo de Aires del Sur se basaba en la preventa de equipos, la obtención de cheques diferidos, su descuento financiero y la posterior adquisición de insumos importados para sostener la producción. Pero el costo financiero del sistema superaba el margen operativo del negocio, generando pérdidas acumuladas.

Las altas tasas de interés terminaron de estrangular ese modelo. La empresa quedó atrapada entre costos financieros en alza y márgenes cada vez más ajustados. La apertura irrestricta de las importaciones combinada con un mercado de consumo deprimido completaron el combo letal. Las firmas de capital nacional enfrentan una estructura de costos siempre en alza.

Más de 150 empleados afectados por el cierre de la planta

La planta se especializó en equipos de climatización residenciales y comerciales. Fabricaba aires acondicionados, ventiladores y extractores. Aires del Sur se convirtió en referente del rubro. En su mejor momento producía 100.000 unidades al año con 450 empleados.

Llegaba a 100 superficies en el segmento de consumo masivo. Contaba con una red de 50 distribuidores en el canal especialista. Las marcas Electra y Fedders ganaron presencia en todo el país. Competían de igual a igual con gigantes internacionales.

La situación de Aires del Sur se agravó durante el verano. La empresa otorgó vacaciones durante todo enero al personal. Al término de ese mes, la planta de Río Grande se frenó y no volvió a abrir. El cierre afectó a más de 150 empleados.

Los trabajadores ocuparon la fábrica el 28 de febrero. Reclamaban una solución a su situación laboral. La instalación había sido inaugurada en 2008. Ocupaba un predio de 15.000 metros cuadrados en Río Grande.

El antecedente de 2019 y las señales de fragilidad

Este no fue el primer tropiezo de Aires del Sur. La empresa ya estuvo en concurso en 2019. Fue en el mismo juzgado, con el mismo juez y síndico. En ese entonces se avanzó en el proceso y se homologó el concurso preventivo.

Pero desde ese momento Aires del Sur quedó debilitada, primero por la pandemia y luego por la caída sostenida del consumo. La recuperación nunca llegó a consolidarse. En 2021, la empresa anunció una inversión de $200 millones. Buscaba renovar equipamiento e infraestructura para aumentar 50% la producción propia y para terceros.

El objetivo era terminar el año con 150.000 unidades. Pero el contexto económico interrumpió el proyecto. Hoy, la producción de electrónica en Tierra del Fuego atraviesa su peor momento en décadas. Una a una, las empresas clave de ese nicho caen en la parálisis o directamente bajan las persianas. Aires del Sur se suma a una lista cada vez más larga de firmas que no resistieron el combo de apertura importadora y recesión del mercado interno.

Se derrumba la producción en Tierra del Fuego

En la provincia más austral de la Argentina se registra una pérdida del 20% de los puestos de trabajo sólo en lo que va del año y la producción de electrónica se redujo casi 55% interanual respecto del primer tramo de 2025.

Según datos de la Fundación Innovación Fueguina (FINNOVA), la ocupación en el ámbito fabril de ese distrito cayó 20,7% en la parte inicial de 2026 respecto de igual lapso pero del año pasado. "Si se compara con diciembre pasado, cuando había 8.861 operarios, la pérdida supera el 21%. La industria electrónica, que concentra la mayor parte del empleo, es la más afectada: pasó de 7.317 puestos a 5.473 en apenas dos meses", indicó la organización.

"Entre enero y febrero, la fabricación electrónica se contrajo un 54,8% interanual. La tendencia también se replica en otros rubros, como el textil, que retrocedió un 56,1%, y la confección, con una caída del 74,7% en unidades producidas", añadió.

Otra muestra de la merma que evidencia la producción de electrónica en ese territorio está en el consumo energético, que registra una baja interanual cercana al 27% y una demanda por parte de la industria que se ubica entre las más bajas desde 2015 a la fecha.

Fuente y fotos: iProfesional