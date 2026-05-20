Talía Rodich, Cristal Escalante y Malena Díaz representarán a la Argentina en un torneo internacional de rugby femenino que se disputará en España.
Este martes, el Gobernador Leandro Zdero, acompañado por la secretaria coordinadora de Gabinete, Carolina Meiriño y el ministro de Hacienda, Alejandro Abraam, a través del Instituto del Deporte Chaqueño y de Lotería Chaqueña, distinguió a las deportistas Talía Rodich, Cristal Escalante y Malena Díaz, integrantes de la Selección Argentina de Rugby Femenino, conocida como Las Yaguaretés. Las jugadoras, oriundas de Presidencia Roque Sáenz Peña, fueron reconocidas por su destacada trayectoria y por representar al país y a la provincia en competencias internacionales de alto nivel.
Durante el encuentro, el presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, Fabio Vázquez, y el titular de Lotería Chaqueña, Lucas Apud Masin, resaltaron el esfuerzo, el compromiso y el crecimiento deportivo de las atletas. “Son grandes deportistas y llenan de orgullo al pueblo chaqueño”, expresó Vázquez, quien además ratificó el acompañamiento de la gestión provincial al desarrollo del deporte en toda la provincia. En ese sentido, las autoridades señalaron que el Gobierno continúa trabajando en proyectos vinculados a infraestructura y fortalecimiento deportivo para acompañar a atletas y clubes chaqueños.
Talía Rodich, Cristal Escalante y Malena Díaz viajarán a Valladolid, España, donde entre el 29 y el 31 de mayo competirán con la Selección Argentina frente a los representativos de Nueva Zelanda, Brasil y Japón.
Durante su paso por la provincia, Talía Rodich destacó el esfuerzo sostenido que las llevó a alcanzar este presente deportivo. “Todo esto es fruto del trabajo y del sacrificio que hacemos día a día. Saber que el gobernador conoce el esfuerzo que venimos realizando desde hace muchos años es muy importante para nosotras”, afirmó. Por su parte, Cristal Escalante invitó a más mujeres chaqueñas a sumarse a la práctica del rugby. “Es un hermoso deporte que abre muchas puertas en el mundo”, expresó.
Periodismo365