Talía Rodich, Cristal Escalante y Malena Díaz representarán a la Argentina en un torneo internacional de rugby femenino que se disputará en España.

Durante el encuentro, el presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, Fabio Vázquez, y el titular de Lotería Chaqueña, Lucas Apud Masin, resaltaron el esfuerzo, el compromiso y el crecimiento deportivo de las atletas. “Son grandes deportistas y llenan de orgullo al pueblo chaqueño”, expresó Vázquez, quien además ratificó el acompañamiento de la gestión provincial al desarrollo del deporte en toda la provincia. En ese sentido, las autoridades señalaron que el Gobierno continúa trabajando en proyectos vinculados a infraestructura y fortalecimiento deportivo para acompañar a atletas y clubes chaqueños.





Talía Rodich, Cristal Escalante y Malena Díaz viajarán a Valladolid, España, donde entre el 29 y el 31 de mayo competirán con la Selección Argentina frente a los representativos de Nueva Zelanda, Brasil y Japón.

Durante su paso por la provincia, Talía Rodich destacó el esfuerzo sostenido que las llevó a alcanzar este presente deportivo. “Todo esto es fruto del trabajo y del sacrificio que hacemos día a día. Saber que el gobernador conoce el esfuerzo que venimos realizando desde hace muchos años es muy importante para nosotras”, afirmó. Por su parte, Cristal Escalante invitó a más mujeres chaqueñas a sumarse a la práctica del rugby. “Es un hermoso deporte que abre muchas puertas en el mundo”, expresó.

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