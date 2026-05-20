Las cadenas comerciales Friar y Pinturerías del Centro solicitaron la apertura de procedimientos preventivos de crisis ante la Secretaría de Trabajo, en un contexto marcado por la fuerte caída del consumo y la retracción de las ventas en Posadas y en toda la provincia.

Así lo confirmó Agustín Gómez, secretario adjunto del Centro de Empleados de Comercio de Posadas, quien señaló a Misiones online que ambas empresas recurrieron a esta herramienta legal para solicitar un alivio temporal en el pago de las cargas sociales.

“Estamos acompañando a dos empresas, una cadena de pinturerías, Pinturerías del Centro, y también una cadena importante de venta de carne, como es Friar, que han presentado esto que se denomina el procedimiento preventivo de crisis”, explicó el dirigente sindical.

Según detalló, el mecanismo permite que las firmas presenten sus balances y soliciten medidas excepcionales ante un escenario económico adverso. En este caso, ambas compañías pidieron dejar de abonar por algunos meses las cargas sociales correspondientes a jubilación, obra social y asignaciones familiares. “Estas dos cadenas importantes han solicitado no pagar cargas sociales por determinada cantidad de meses, justamente por la situación compleja que estamos atravesando”, indicó Gómez.

El referente mercantil describió un panorama preocupante para el comercio local. “Estamos atravesando un momento muy difícil por la caída del consumo, la caída de las ventas y la situación de las familias, del asalariado, que no está saliendo a gastar ni a comprar”, sostuvo.

A este escenario se suma la disminución de compradores provenientes de Paraguay y Brasil, históricamente importantes para la actividad comercial de Misiones. “Ya no tenemos los potenciales clientes que venían de Paraguay y Brasil, porque el tipo de cambio hoy no es favorable para venir a consumir a la Argentina”, agregó.

Gómez advirtió que la situación no se limita a estos dos casos emblemáticos. “Tenemos comercios que deciden cerrar, comercios que deciden achicar personal y también situaciones de mal pago de salarios por el mismo contexto que estamos atravesando”, remarcó.

Fuente y fotos: InfoGremiales