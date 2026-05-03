Ocurrió en la tarde de este domingo, cuando un motociclista oriundo de Villa Berthet circulaba por un camino de tierra en mal estado luego de las lluvias, en zona rural de La Tigra. En esas circunstancias, el conductor perdió el control del rodado cayendo pesadamente al suelo. Con lesiones de consideración fue derivado al Hospital "4 de Junio" de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Los uniformados tomaron conocimiento sobre el ingreso al Centro de salud de D.R.G., de 45 años de edad, con lesiones por accidente de tránsito. El conductor manifestó que cuando circulaba por un camino vecinal en su motocicleta Benelli, de 300 cc., de repente perdió el control del rodado; cayendo al suelo.

Examinado por la Doctora de guardia diagnosticó "Politraumatismos varios, es derivado al Hospital 4 de Junio". Se realizó constatación con tomas fotográficas y se procedió al secuestro del rodado. Interviene el Equipo Fiscal N° 1 de Sáenz Peña en la causa por "Supuestas lesiones en accidente de tránsito".

Periodismo365