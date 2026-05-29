También subió cuatro puntos la desaprobación de la gestión, aunque se frenó el derrumbe de la aprobación. El 80% pide desplazar a Adorni y el 42% cree que no lo echan porque tiene información sensible.

El sondeo al que accedió LPO en exclusiva contradice a la medición de la brasileña Atlas Intel, que en mayo registró una baja de 5 puntos en el rechazo al presidente. De todos modos ambas ubican la negatividad respecto a la imagen de Milei por encima de los 50 puntos.

La encuesta de M&F muestra que la desaprobación del gobierno nacional escaló al 58,1 por ciento, desde los 54,3 por ciento del mes pasado. El dato positivo para la Casa Rosada es que se detuvo el desplome de la aprobación, que en abril cayó casi diez puntos por el caso Adorni y ahora se estabilizó en 37,9 por ciento.

El dato más negativo para Milei es la suba de seis puntos en su imagen negativa, que pasó de 47,6 por ciento en abril a 53,7 por ciento en mayo. Así, la positiva tuvo una leve recuperación y subió de 29,8 por ciento en abril a 31,7 por ciento en mayo. El mes anterior había caído también diez puntos. Tanto la desaprobación de la gestión de gobierno como la imagen negativa de Milei están en el número más alto desde que es presidente, de acuerdo a las mediciones de M&F.

El caso Adorni sigue siendo un lastre para Milei. La imagen negativa del vocero subió otros nueve puntos y se ubica en 63,2 por ciento, superando por un punto y medio a la de Karina. El contador de la UADE tiene una positiva del 16%, superando a la hermana presidencial que mide 14,3%.

Las opiniones sobre el supuesto enriquecimiento ilícito de Adorni son demoledoras para la Casa Rosada. El 59,2 por ciento cree que debe renunciar y otro 20,3% dice que debería pedir licencia hasta que se aclare su situación. En tanto, un 42.1% considera que Adorni no fue desplazado de su cargo porque tiene información sensible sobre irregularidades en la gestión nacional.

Fuente y fotos: La Política Online