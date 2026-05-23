Fuentes diplomáticas afirman que el viaje está casi confirmado y sería entre septiembre y noviembre.

Fuentes diplomáticas consultadas LPO surgieron que esta visita que sería durante el mes de septiembre podría ser la del Papa León XVI. "Traer al Papa en medio de la crisis es ideal", afirma este funcionario."Está casi confirmado. Seguro será entre septiembre y noviembre", agregó.

El Gobierno atraviesa un momento de extrema tensión interna desatada por los escándalos de corrupción de Manuel Adorni que generó malestar con Patricia Bullrich, la guerra entre Santiago Caputo y sus milicias digitales con Martín Menem por el supuesto usuario falso llamado Periodista Rufus y los audios de "la concha mágica".

A eso, se la suma una situación económica compleja con alta inflación que el gobierno busca maquillar con los últimos números de recuperación de la actividad económica. Quirno también apuesta a ser el reemplazante de Manuel Adorni en la jefatura de Gabinete en caso de una saluda por las irregularidades en su patrimonio y eso fue lo que le dijo a su entorno.

LPO reveló en exclusivo el mes pasado que Quirno volvió de la visita oficial al Estado de Israel en estado de éxtasis porque está convencido que tiene el apoyo de la eran del presidente para ser el próximo jefe de Gabinete. "Está agrandado, cree que tiene a Karina metida en el bolsillo", dijo a LPO una fuente libertaria.

El funcionario logró hacer equilibrio en la interna libertaria ya que es elogiado por el Presidente, es bien visto por Karina y no está bajo el fuego de Santiago Caputo. De hecho, mantuvo en la secretaría de Culto a uno de los suyos tras la salida de Nahuel Sotelo.

La llegada del Papa León XIV puede correr el eje de la crisis pero al mismo tiempo es darle espacio a un líder fuerte que continuó el estilo de Francisco y tomó una notable distancia de dos aliados de Milei con son Donald Trump y Benjamín Netanhayu.

Fuente y fotos: La Política Online



