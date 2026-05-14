El secretario de Gobierno de Sáenz Peña declaró ante la Fiscalía Nº 3 y rechazó los delitos que le imputan por presuntas inversiones de fondos municipales en instrumentos de alto riesgo. Aseguró que las operaciones cuestionadas fueron realizadas sin aval del Municipio y afirmó que las pruebas de la causa favorecen su defensa.

En declaraciones a CIUDAD TV, el funcionario aseguró sentirse “tranquilo” frente al proceso judicial y sostuvo que las pruebas incorporadas a la causa “demuestran” su inocencia. “Cuando uno sabe que no hizo nada y no cometió ningún delito, suele estar tranquilo”, afirmó Landriscina. Según explicó, la imputación lo sorprendió porque, junto a su defensa, consideraban que el expediente avanzaba hacia un sobreseimiento.

“Empezamos a ver las pruebas que presenta la contraria y nos damos cuenta de que inclusive las pruebas de ellos son a mi favor. Ya habíamos presentado escritos previos que demostraban mi inocencia y ahora los vamos a volver a ratificar”, sostuvo.

La defensa de las inversiones municipales

Landriscina explicó que el Municipio de Sáenz Peña invertía excedentes de liquidez como mecanismo de resguardo financiero, ante la volatilidad económica y la dependencia de los ingresos por coparticipación.

“El intendente siempre tuvo como objetivo mantener una reserva económica para afrontar imprevistos y garantizar servicios esenciales”, indicó, al mencionar gastos como salarios municipales y el sostenimiento del transporte urbano.

En ese sentido, justificó las inversiones en instrumentos financieros al señalar que mantener fondos inmovilizados implicaría una pérdida de valor por efecto de la inflación. “No podíamos tener esa liquidez quieta. Se invertía tanto en plazos fijos como en el mercado de capitales para preservar el valor económico del dinero”, expresó.

El funcionario también rechazó cuestionamientos sobre la necesidad de autorización legislativa para realizar esas operaciones. “La Constitución provincial establece que no necesitamos autorización del Concejo para invertir excedentes de liquidez. No lo digo yo, también lo dijo el Tribunal de Cuentas cuando declaró en la causa”, remarcó.

“Nunca autorizamos operaciones de riesgo”

Uno de los ejes centrales de su defensa fue negar que el Municipio haya autorizado la colocación de fondos en cheques de pago diferido no garantizados, considerados instrumentos de mayor riesgo. Según Landriscina, su función consistía únicamente en gestionar las relaciones administrativas y operativas entre la Municipalidad y la Bolsa de Comercio del Chaco, sin facultades para disponer unilateralmente inversiones de esa naturaleza. “Se destinaron fondos a cheques de pago diferido no garantizados sin mi autorización y, por ende, sin autorización de la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña”, afirmó.

En esa línea, responsabilizó a la Bolsa de Comercio del Chaco por la maniobra y sostuvo que la propia entidad reconoció el error al asumir el compromiso de reintegrar los fondos. “El error fue, sin lugar a dudas, de la Bolsa de Comercio del Chaco. Y no lo digo yo: lo dicen los convenios que firmaron, donde se hacen cargo de esa deuda y deciden devolvernos el dinero”, señaló.

Para Landriscina, ese reconocimiento constituye un elemento clave de descargo: “Si yo hubiese autorizado la operación, la Bolsa no tenía por qué devolvernos nada. La única opción hubiese sido reclamarle al librador del cheque”.

Además, aseguró que gran parte de su estrategia defensiva se basó en documentación incorporada por los denunciantes. “Las mismas pruebas que obtuvieron desde la Bolsa ratifican que no hubo autorización de nuestra parte para esas inversiones”, insistió.

Dudas sobre su continuidad en la función pública

Consultado sobre un eventual regreso a su cargo, luego de que su defensa indicara que podría reincorporarse si así lo decide el Municipio, Landriscina admitió que atraviesa un momento de incertidumbre personal. “No es fácil. Uno le dedica mucho tiempo a la función pública, tiempo que le saca a su familia, y la gente muchas veces saca conclusiones apresuradas”, expresó.

También hizo referencia al impacto personal de la causa en su entorno familiar. “Cuando tenés hijos más grandes que empiezan a recibir comentarios en la escuela, cuesta mucho soportarlo”, dijo. No obstante, aclaró que cualquier decisión dependerá del plano político y de una reflexión personal.

“No tengo miedo, pero me sorprende la imputación”

Sobre la posibilidad de medidas judiciales más severas, el funcionario descartó temores ante una eventual detención, aunque reconoció preocupación por el rumbo de la investigación. “Miedo no tuve nunca, pero me sorprenden algunas cuestiones. Demostramos que no autorizamos las operaciones y aún así estoy imputado. Es rarísimo”, afirmó. Por último, adelantó que continuará presentando escritos ante la Justicia para reforzar su defensa. “Voy a seguir presentando los escritos que ya había presentado antes de la imputación”, concluyó.

Fuente, multimedia y fotos: Chaco Día por Día



