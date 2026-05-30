La tragedia ocurrió este sábado a la mañana sobre Ruta Nacional Nº 16 en cercanías de Pampa del Infierno, donde colisionaron un automóvil y dos camionetas. Por el tremendo impacto dos hombres murieron en el acto y otro falleció minutos después en el Hospital "4 de Junio" de Presidencia Roque Sáenz Peña, donde permanece en la morgue como NN.

Al llegar al lugar los uniformados constataron que fueron partícipes un automóvil Chevrolet Corsa, color blanco, dominio KTW-066, conducido por Oscar Tomás Montes Morales, de 26 años de edad, (fallecido) domiciliado en Pampa del Infierno, quien viajaba acompañado por dos hombres, uno de los cuales estaba también fallecido en el lugar, ignorándose datos filiatorios, en tanto el otro fue trasladado en principio hacia el nosocomio local y posteriormente hacia el Hospital "4 de Junio" de Presidencia Roque Sáenz Peña, donde minutos después dejó de existir.

El otro partícipe es una camioneta Toyota Hilux, color blanca, dominio colocado AB-125-DP, conducida por David Emanuel Enrique, de 29 años, domiciliado en Pampa de los Guanacos, provincia de Santiago del Estero, y una camioneta Toyota Hilux, color blanco, dominio colocado AF-158-BD, conducida por Manuel Antonio Ibáñez, (42), domiciliado en Quimilí, provincia de Santiago del Estero, quien viajaba acompañado de una mujer de 35 años. Las mismas fuentes consignaron que los ocupantes de ambas camionetas no resultaron lesionados.

El Fiscal en turno dispuso la intervención de Personal del Gabinete Científico del Poder Judicial Sáenz Peña realice acta de constatación con tomas fotográficas. Prestó colaboración para la regulación del tránsito Policía Rural y Caminera.

La investigación continúa para determinar las circunstancias que provocaron el trágico siniestro. Interviene en el caso la Fiscalía de investigación Penal Nº 4 de Sáenz Peña, a cargo del Fiscal Gustavo Valero, en la causa por "Supuesto Accidente de Tránsito Fatal".

Periodismo365