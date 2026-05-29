El hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional N° 16, cuando los funcionarios inspeccionaron un ómnibus.

Los efectivos de la Sección "Monte Quemado" del Escuadrón 59 “Santiago del Estero” llevaron a cabo ayer, en horas de la mañana, un procedimiento en infracción a la Ley 23.737, cuando se encontraban desplegados sobre el kilómetro 471 de la Ruta Nacional N° 16, localidad rural de Urutaú, y detuvieron la marcha de un colectivo de larga distancia que provenía de la provincia de Salta y tenía como destino final Buenos Aires.

Al iniciar con la inspección de la bodega del rodado, los uniformados constataron la existencia de bultos de grandes dimensiones que acondicionaban acolchados y mantas. Seguidamente, los gendarmes identificaron a la propietaria (una mujer mayor de edad) de los bultos y en presencia de testigos realizaron la apertura de los mismos. Se logró extraer del interior de la ropa de cama 12 paquetes que contenían una sustancia blancuzca.

Tras efectuar las pruebas de campo Narcotest, el personal de la Fuerza decomisó un total de 12 kilos 280 gramos de cocaína y detuvo a la involucrada, por disposición del Juzgado Federal N° 2 de Santiago del Estero.

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