En la noche de este martes, un automóvil y un camión protagonizaron un accidente de tránsito fatal sobre Ruta Nacional Nº 95; en cercanías de Presidencia Roque Sáenz Peña. El conductor del rodado menor falleció en el acto. El cuerpo fue sacado de entre los hierros retorcidos por efectivos de la División Bomberos Sáenz Peña. Además hay otras dos personas con heridas de consideración.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron que fueron partícipes un automóvil Ford Fiesta, color azul, dominio colocado PPI206, guiado por Marcelo López (fallecido), quien viajaba acompañado de dos mujeres de 46 y 19 años, todos domiciliados en Tres Isletas. Las acompañantes resultaron lesionadas siendo trasladadas en ambulancia hacia el Hospital "4 de Junio".









El segundo partícipe fue un camión Ford 1722, color blanco, dominio colocado MDY-667, con acoplado, dominio colocado LEL984, guiado por D.L (39) camionero, domiciliado en Sáenz Peña; sin lesiones visibles. Además intervinieron la División Bomberos y Policía Caminera.

Periodismo365



