La Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) vivió una jornada de profunda emoción y orgullo institucional con la entrega de títulos a egresados de la carrera de Medicina, consolidando su rol en la formación de profesionales al servicio de la comunidad.

El rector de la UNCAUS, Germán Oestmann, subrayó la relevancia de este logro no solo en el plano individual, sino también colectivo: “Cada nuevo médico que se forma en nuestra universidad representa más oportunidades, más salud y más futuro para nuestra provincia y la región”.

Asimismo, remarcó que estos profesionales “no solo alcanzan una meta personal, sino que también se convierten en protagonistas del fortalecimiento del sistema de salud de nuestra comunidad”. Desde la institución también destacaron que detrás de cada egresado hay historias compartidas con sus familias, quienes acompañaron en cada etapa del proceso formativo, incluso en los momentos más desafiantes.

“No hay palabras para este día”, “es un orgullo enorme” y “es una emoción inexplicable”; fueron algunas de las expresiones que reflejaron la magnitud del acontecimiento. La UNCAUS reafirma así su compromiso con la educación pública de calidad y con la formación de profesionales que contribuyan al desarrollo social, sanitario y humano de la región.

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