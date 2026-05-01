Ocurrió durante la mañana de este miércoles en inmediaciones del Registro Civil. La Policía Judicial trabaja en el lugar y el caso fue caratulado como “muerte de etiología dudosa”. Tomás, amigo de la víctima, relató las últimas horas que compartieron y aseguró que el hombre presentaba graves síntomas de salud.

Al arribar al lugar, se constató el fallecimiento de la persona, quien según los primeros reportes pernoctaba en situación de calle. Fuentes oficiales indicaron que el hecho fue caratulado de manera preliminar como una “muerte de etiología dudosa”, por lo que se activaron los protocolos correspondientes y se preservó la escena para el trabajo investigativo.

En estos momentos, las actuaciones quedaron bajo la órbita de la Policía Judicial, que lleva adelante las pericias y procedimientos forenses necesarios para determinar las causas exactas del fallecimiento. En diálogo con medios presentes en el lugar, Tomás, amigo de la víctima y también en situación de calle, expresó su dolor por la pérdida. “Una mañana gris, triste, una pérdida de un amigo, la verdad que es muy fuerte”, manifestó.

Tomás relató que durante la madrugada notó que su compañero presentaba síntomas alarmantes: “Siento que él tosía mucho, muy fuerte… se orinaba, se defecaba, vomitaba sangre. Tenía los ojos amarillos, hace ya como cuatro semanas”, aseguró, dando a entender que el hombre venía atravesando un delicado estado de salud.

Según su testimonio, intentó asistirlo como pudo: “Lo tapaba y lo cuidaba… lo re tapé bien con muchas colchas para que él estuviera calentito”, aunque reconoció que el frío extremo de la noche fue determinante. “El frío se cobra una víctima. Anoche hizo muy mucho frío, muy mucho viento”, lamentó.

De manera indirecta, Tomás también explicó que el grupo había recibido atención en un refugio, aunque afirmó que en la calle “no se acerca nadie” y que la situación sigue siendo desesperante para quienes viven a la intemperie.

Respecto a la identidad del fallecido, indicó que ambos llevaban cerca de diez años viviendo en Alta Gracia en esta condición. Además, señaló que aún no pudieron contactar a la familia porque el número telefónico está en un dispositivo que quedó en manos de la víctima.

Mientras continúan las pericias, el caso genera preocupación por el impacto del frío y la vulnerabilidad extrema de quienes atraviesan esta realidad en la ciudad. “Lo cuidé y a la mañana estaba muerto”: el duro relato de un amigo del hombre que murió de frío en Córdoba

Gustavo, de 56 años, estaba en situación de calle y fue hallado sin vida este miércoles. Tomás, que dormía con él, contó cómo fueron sus últimas horas y aseguró que hacía días estaba muy mal.

La ciudad de Alta Gracia amaneció conmocionada por la muerte de un hombre en situación de calle. Lo encontraron en la zona del Registro Civil de Alta Gracia, en plena zona céntrica, y un amigo contó detalles del triste deceso.

Tomás, que también atraviesa una situación vulnerable, reveló que en las horas previas ya lo había notado muy deteriorado. “Anoche me desperté como a las 3 de la mañana. Hacía mucho mucho frío, sentía que alguien tosía y era él”, contó en diálogo con Mi Valle.

Según su relato, Gustavo (56) presentaba síntomas visibles desde hacía días. “Se agarraba la panza y la cabeza, tenía los ojos amarillos desde hacía días”, dijo con dolor. Tomás explicó que intentó asistirlo como pudo durante la noche. “Lo tapé, lo cuidé y me quedé con él. Me sorprendí con que había fallecido”, expresó. Luego resumió el vínculo que tenían con una frase cargada de angustia: “Es una tristeza bárbara, es como un hermano”.

Lamentables condiciones

El hombre también describió las condiciones en las que vivían y la soledad en la que estaba Gustavo. “Se había ido a un refugio. No iba al médico y tampoco se acercó ninguna persona. Únicamente estaba yo”, afirmó.

Contó además que dormían cerca de una pequeña estructura de madera y que Gustavo ya venía muy apagado. “Él sentía que se estaba yendo, estaba triste y no comía”, aseguró. Tomás explicó que muchas veces era él quien conseguía algo para alimentarlo. “Yo venía de hacer changas y traía la comida, si no estaba sin comer todo el día”, señaló.

Sobre el final, quiso dejar una imagen de quién era su amigo más allá de la tragedia. “Gustavo era muy buena persona, se hizo querer con todos”, dijo. La investigación por la muerte sigue en manos de la Justicia, que intenta establecer con precisión qué ocurrió.

Fuente y fotos: AG Noticias - El Doce TV



