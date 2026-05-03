Efectivos policiales y personal de Bomberos intervinieron este domingo al mediodía para rescatar a un equino que había caído en un pozo en la zona de Quinta 141, barrio San Cayetano; en inmediaciones de la antena de Telecom.
El procedimiento se llevó a cabo a las 13.00 horas de este domingo, cuando personal de la Comisaría 5º tomó conocimiento de la situación. Al arribar al lugar, constataron que se trataba de un caballo macho, pelaje tobiano, que se encontraba atrapado y con algunas lesiones producto de la caída.
Ante ello, se solicitó la colaboración de la División Bomberos, quienes con el móvil F-8 y utilizando equipos adecuados lograron extraer al animal con éxito, estabilizándolo en el lugar. Posteriormente, el equino fue entregado a su dueño para su resguardo, mientras que se lo intimó a adoptar las medidas necesarias para cubrir el pozo y evitar nuevos incidentes.
Periodismo365