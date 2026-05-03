Efectivos policiales y personal de Bomberos intervinieron este domingo al mediodía para rescatar a un equino que había caído en un pozo en la zona de Quinta 141, barrio San Cayetano; en inmediaciones de la antena de Telecom.









Ante ello, se solicitó la colaboración de la División Bomberos, quienes con el móvil F-8 y utilizando equipos adecuados lograron extraer al animal con éxito, estabilizándolo en el lugar. Posteriormente, el equino fue entregado a su dueño para su resguardo, mientras que se lo intimó a adoptar las medidas necesarias para cubrir el pozo y evitar nuevos incidentes.

Periodismo365