En la mañana de este domingo, hallaron fallecido a un hombre dentro de una camioneta sobre Ruta Provincial 90. Investigan las causas del fallecimiento.

Al arribar al lugar, los uniformados constataron la presencia de una camioneta Renault Duster estacionada sobre la banquina izquierda, sin daños visibles. En el sitio también se encontraban familiares del hombre fallecido, quienes manifestaron que habría sufrido una descompensación y posteriormente dejó de respirar.

Ante la situación, se solicitó la presencia de personal de División Caminera para ordenar el tránsito vehicular, además del médico forense y personal de Bomberos, quienes realizaron las tareas correspondientes. La Fiscalía de turno fue informada y se iniciaron las actuaciones para determinar las causas del deceso.

Periodismo365