En la mañana de este domingo, hallaron fallecido a un hombre dentro de una camioneta sobre Ruta Provincial 90. Investigan las causas del fallecimiento.
Efectivos de la Comisaría General San Martín intervinieron durante la mañana de este domingo tras tomar conocimiento sobre un vehículo detenido en la banquina de Ruta Provincial 90, a unos mil metros del acceso al camino hacia Ruta Provincial 48, donde el conductor se encontraba sin signos vitales.
Al arribar al lugar, los uniformados constataron la presencia de una camioneta Renault Duster estacionada sobre la banquina izquierda, sin daños visibles. En el sitio también se encontraban familiares del hombre fallecido, quienes manifestaron que habría sufrido una descompensación y posteriormente dejó de respirar.
Ante la situación, se solicitó la presencia de personal de División Caminera para ordenar el tránsito vehicular, además del médico forense y personal de Bomberos, quienes realizaron las tareas correspondientes. La Fiscalía de turno fue informada y se iniciaron las actuaciones para determinar las causas del deceso.
Periodismo365