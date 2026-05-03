En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el Pontífice alertó por las agresiones contra comunicadores y pidió oraciones por la paz y la unidad de la Iglesia.

Durante su mensaje posterior al rezo del Regina Caeli, en coincidencia con la jornada impulsada por la UNESCO, el Sumo Pontífice puso el foco en los riesgos que enfrentan los trabajadores de medios, especialmente en zonas de conflicto, y destacó su tarea como un compromiso con la verdad y la justicia.

El líder de la Iglesia católica expresó su preocupación por la falta de garantías para el ejercicio del periodismo a nivel global y cuestionó las agresiones reiteradas contra la actividad. En ese marco, subrayó la necesidad de proteger a quienes informan.

En otro tramo de su intervención, y con el inicio de mayo, León XIV convocó a los fieles a retomar el rezo del Rosario, con especial énfasis en la paz mundial y la comunión eclesial. Además, encomendó la situación internacional a la Virgen María y evocó la espera de los discípulos por el Espíritu Santo.

El Papa también saludó a los peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro, con una mención particular a la comunidad peruana vinculada a la Asociación Virgen de Chapi de Arequipa. Finalmente, reconoció la labor de la Asociación Meter, dedicada a la protección de menores frente a abusos, y valoró su trabajo en la prevención y el acompañamiento a víctimas. Antes de cerrar, pidió a los fieles que continúen rezando por su ministerio.

Fuente y fotos: C5N