El grupo “La Monada Motera”, con apoyo de la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, invita a participar del 4° Motoencuentro Solidario, que se realiza los días 22 y 23 de mayo de 2026 en el Camping Municipal “El Descanso”.

Las dos jornadas se desarrollan con música en vivo, bandas, cantina, stands gastronómicos, sorteos, juegos y múltiples actividades para toda la familia. Además, se realizará la premiación al mejor proyecto de “Moto Custom”. El predio cuenta con servicios de duchas, agua fría y caliente, parrillas y zona de camping con electricidad para quienes deseen permanecer en el lugar durante el encuentro.

Desde la organización recordaron la importancia del uso del casco y solicitaron respetar la prohibición de realizar “cortes” con motocicletas dentro del predio, a fin de garantizar la seguridad y el disfrute de todos los asistentes. Para más información y consultas, los interesados pueden comunicarse con Iván al 3644-387116 o con Pablo al 3644-388147.

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