Fue una de las voces más emblemáticas e inigualables de la radio saenzpeñense en AM y trabajador de prensa reconocido por su trayectoria desde el micrófono, donde supo desarrollar con alto profesionalismo labores vinculadas a diferentes sectores de la sociedad. También fue trabajador ferroviario, conductor de locomotoras del Ferrocarril Belgrano "desde la época de las máquinas a leña", rememoraron sus amigos consultados por Periodismo365.

En su destacada carrera, fue creador de programas con alto rating en LT 16; como "El tiempo radial de Ucrania" y otras colectividades, que se emitía los sábados de 12.00 a 14.00 horas.

Otro de los programas con impronta de la música ciudadana fue "Te acordás hermano", compartiendo micrófonos con "Pifa" Villalba, los sábados a la mañana.

A la grilla de sus creaciones se sumó "Sábado de todos", también los sábados por la mañana.

Para la audiencia tempranera, los domingos de 6 a 8 de la mañana, realizaba "A primera mano con el tango". Sus compañeros de trabajo recuerdan el tradicional "puntín" ferroviario que consistía en una picada de fiambres que algunos auspiciantes aportaban para la media mañana de las largas jornadas, donde compartía las exquisiteces artesanales con sus compañeros de trabajo, demostrando una gran calidez humana.

En el contexto de las colectividades, fue un gran colaborador de la Iglesia Ucraniana, brindándole espacios para actividades que realizaban en la ciudad y todo el centro del Chaco.

Su perfil multifacético en el universo comunicacional de la radio, lo llevó a crear el programa "La hora de las ofertas", un espacio con mucha audiencia que se emitía de lunes a viernes de 16.00 a 17.00 horas.

Cabe remarcar que Carlos Alberto Zacarías, comenzó en LT 16 en la década del 70, dejando la huella y oficio de "la vieja escuela" frente al micrófono.

Vale recordar que en el año 2013 el Sindicato de Prensa del Chaco reconoció a trabajadores en el marco de la entrega de los premios periodísticos "Félix Roberto Wandelow" por el Día del Periodista. Además de las distinciones, ese año el gremio tomó la decisión de sumar el homenaje a trabajadores de prensa que aportaron su ejemplo en la labor diaria de manera incansable, responsable y profesional más allá de la situación a la que estaban sometidos en sus empresas. Así el gremio rindió tributo a Carlos Alberto Zacarías (LT 16 Radio Sáenz Peña, la ex Radio Esmeralda de Presidencia Roque Sáenz Peña), entre otros.

Los restos de Carlos Alberto Zacarías, de 72 años de edad, fueron velados y sepultados este lunes a las 11.00 horas en el Cementerio Privado Parque Jardín de nuestra ciudad. Desde Periodismo365 hacemos llegar nuestras condolencias y más sentido Pésame a sus familiares por tan irreparable pérdida.

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