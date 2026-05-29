Las actividades se realizarán los días 12 y 13 de junio y contarán con destacados disertantes de nivel provincial y nacional.

Durante el anuncio, Barrios destacó la importancia de este espacio de formación y capacitación destinado a trabajadores municipales, profesionales y a toda la comunidad interesada en las temáticas vinculadas a la gestión pública y el derecho municipal.

“Con mucha satisfacción podemos concretar esta tercera edición, luego de las exitosas jornadas realizadas en 2024 y 2025. Esta propuesta se viene consolidando como una referencia regional y provincial en materia de formación y capacitación sobre derecho municipal y políticas públicas”, expresó.

Asimismo, remarcó el trabajo articulado entre distintas instituciones para la organización del evento, entre ellas el Municipio de Sáenz Peña, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Lotería Chaqueña, el Nuevo Banco del Chaco y la Secretaría de Asuntos Estratégicos.

En tanto, Gustavo Leguizamón, de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, detalló algunos de los temas que se abordarán durante las jornadas, entre ellos empleo público, cuestiones disciplinarias, urbanismo, responsabilidad de los funcionarios, justicia de faltas y autonomía municipal.

Además, informó que el segundo día estará destinado a talleres prácticos vinculados al presupuesto municipal, procedimientos administrativos y herramientas de gestión. “Los municipios son el primer lugar donde los vecinos buscan respuestas. Por eso es fundamental fortalecer la formación y las herramientas de quienes cumplen funciones en el ámbito municipal”, sostuvo Leguizamón. Además, en las redes sociales van a estar disponibles QR y links de inscripción.

Las jornadas contarán con la participación de reconocidos especialistas provenientes de Córdoba, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Corrientes y Chaco. También se anunció la realización de una publicación digital con trabajos y aportes de los expositores participantes, continuando con la experiencia iniciada en la edición anterior. Acompañaron el anuncio la subsecretaria Paola Gómez, de la Secretaría de Asuntos Estratégicos; la vocal de Lotería Chaqueña, Gabriela Galarza; y “Pato” Ferreyra, integrante de la organización.

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