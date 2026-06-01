Un nuevo hecho de inseguridad volvió a poner en alerta a los comerciantes de Presidencia Roque Sáenz Peña. Esta vez, un delincuente irrumpió en un kiosco de atención las 24 horas ubicado en el barrio 1º de Mayo, amenazó a la empleada con un arma y logró llevarse más de 150 mil pesos en efectivo antes de darse a la fuga.
El asalto ocurrió durante la noche del sábado en un local situado sobre calle 7. Según las primeras informaciones, la joven que se encontraba atendiendo fue sorprendida por un hombre que ingresó al comercio y, presuntamente exhibiendo un arma, la amenazó para luego dirigirse directamente hacia la caja registradora. A pesar de la situación, la trabajadora intentó defenderse utilizando gas pimienta. Sin embargo, la reacción no fue suficiente para impedir que el delincuente concretara el robo y escapara con el dinero.
Las cámaras de seguridad del comercio registraron la secuencia del hecho. De acuerdo con las imágenes analizadas, no se observaron agresiones físicas directas contra la empleada, aunque la amenaza y el accionar del asaltante generaron momentos de extrema tensión.
El episodio se suma a otro violento robo ocurrido días atrás, también en un kiosco 24 horas ubicado sobre calle 11, entre 16 y 18, en pleno centro de Sáenz Peña. En esa ocasión, el delincuente redujo a la empleada, la obligó a recostarse boca abajo sobre el piso y la inmovilizó atándole las manos por detrás de la espalda antes de escapar con dinero en efectivo.
Ese caso generó una fuerte repercusión social y concluyó con la detención del sospechoso pocas horas después, en un operativo realizado por personal del Servicio de Emergencias 911 y efectivos de la Comisaría 1º.
La reiteración de este tipo de delitos preocupa tanto a comerciantes como a trabajadores del sector, especialmente en locales que permanecen abiertos durante toda la noche. Desde distintos sectores de la comunidad advierten sobre el incremento de los asaltos a comercios de atención permanente y reclaman mayores medidas de seguridad.
En relación con el robo ocurrido el sábado, efectivos de la División Investigaciones y del 911 continúan trabajando para identificar y detener al autor del hecho. Tras el asalto registrado la semana pasada, integrantes de la organización Padres en Ruta expresaron su preocupación por la reincidencia de algunos delincuentes y reclamaron sanciones más severas para quienes cometen este tipo de delitos, al considerar que muchos de ellos acumulan antecedentes por hechos similares.
Fuente y fotos: Norte