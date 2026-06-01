Un nuevo hecho de inseguridad volvió a poner en alerta a los comerciantes de Presidencia Roque Sáenz Peña. Esta vez, un delincuente irrumpió en un kiosco de atención las 24 horas ubicado en el barrio 1º de Mayo, amenazó a la empleada con un arma y logró llevarse más de 150 mil pesos en efectivo antes de darse a la fuga.

Las cámaras de seguridad del comercio registraron la secuencia del hecho. De acuerdo con las imágenes analizadas, no se observaron agresiones físicas directas contra la empleada, aunque la amenaza y el accionar del asaltante generaron momentos de extrema tensión.

El episodio se suma a otro violento robo ocurrido días atrás, también en un kiosco 24 horas ubicado sobre calle 11, entre 16 y 18, en pleno centro de Sáenz Peña. En esa ocasión, el delincuente redujo a la empleada, la obligó a recostarse boca abajo sobre el piso y la inmovilizó atándole las manos por detrás de la espalda antes de escapar con dinero en efectivo.

Ese caso generó una fuerte repercusión social y concluyó con la detención del sospechoso pocas horas después, en un operativo realizado por personal del Servicio de Emergencias 911 y efectivos de la Comisaría 1º.

La reiteración de este tipo de delitos preocupa tanto a comerciantes como a trabajadores del sector, especialmente en locales que permanecen abiertos durante toda la noche. Desde distintos sectores de la comunidad advierten sobre el incremento de los asaltos a comercios de atención permanente y reclaman mayores medidas de seguridad.

En relación con el robo ocurrido el sábado, efectivos de la División Investigaciones y del 911 continúan trabajando para identificar y detener al autor del hecho. Tras el asalto registrado la semana pasada, integrantes de la organización Padres en Ruta expresaron su preocupación por la reincidencia de algunos delincuentes y reclamaron sanciones más severas para quienes cometen este tipo de delitos, al considerar que muchos de ellos acumulan antecedentes por hechos similares.

Fuente y fotos: Norte