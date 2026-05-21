El próximo lunes 25 de mayo llegará a Presidencia Roque Sáenz Peña el “Planetario Móvil 360°”, una propuesta educativa y recreativa destinada a toda la familia, que permitirá vivir experiencias inmersivas vinculadas al espacio, los dinosaurios y el mundo submarino.

La actividad se desarrollará en el Parque Ciudad de los Niños, ubicado en calle 21 esquina 2 del barrio Santa Teresita, con funciones programadas cada 40 minutos entre las 15.00 y las 20.45 horas.

• “Dinosaurios”, con un recorrido entre especies prehistóricas y réplicas de grandes gigantes del pasado.

• “Aventura submarina”, enfocada en la exploración de las profundidades del océano y la vida marina.

• “Misión espacial”, una experiencia orientada al universo, los planetas y los viajes espaciales.

Los organizadores informaron que los cupos son limitados por función, por lo que se recomienda realizar reservas anticipadas a través del sitio oficial: https://estrellareservas.com/2154

El valor de la entrada general será de $7.700, mientras que las entradas anticipadas contarán con un 10% de descuento y la posibilidad de abonar en tres cuotas sin interés. Además, la segunda función tendrá un 50% de descuento. Los menores de 3 años y personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) abonarán únicamente el seguro, con un valor de $3.200. El Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña acompaña y colabora con el desarrollo de esta propuesta recreativa y educativa en la ciudad.

Periodismo365