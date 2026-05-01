En la tarde de este viernes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas intensas para gran parte del interior chaqueño. Las temperaturas descenderán por el ingreso de un frente frío del sector sur.

Según el Pronóstico oficial de Alertas y Advertencias del día viernes 1 de mayo de 2.026 - generado a las 17.38 horas, el área será afectada por tormentas intensas, con valores de precipitación acumulada entre los 50 y 70 milímetros. También es posible que se registre caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 60 km/h.

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