En la mañana del jueves, el Municipio continuó con los trabajos de pavimentación en los barrios Judicial y Reserva Este.

Por su parte, en el barrio Reserva Este, la Secretaría de Obras Públicas trabaja en la pavimentación de la calle 00, entre calles 7 y 9. En ese sector ya se completó el tramo comprendido entre calles 9 y 11, y una vez finalizada la obra se logrará la conexión con la calle 7, que se encuentra pavimentada desde la calle 000 hacia el oeste. Estas intervenciones beneficiarán a vecinos de esos barrios y zonas aledañas, mejorando la circulación vehicular, la conectividad y la calidad de vida de los saenzpeñenses.

Periodismo365