En la mañana del jueves, el Municipio continuó con los trabajos de pavimentación en los barrios Judicial y Reserva Este.
En el barrio Judicial, la Secretaría de Servicios Públicos avanzó con el hormigonado de la calle 25 (al costado del Parque Temático), en el tramo comprendido entre las calles 2 y la 6. Cabe recordar que previamente se ejecutaron trabajos de pavimentación con adoquines en la calle 25 bis, entre 4 y 6. Actualmente, las tareas continúan con hormigón en el sector entre calles 2 y 4, y posteriormente se completará el tramo restante hasta la calle 6.
Por su parte, en el barrio Reserva Este, la Secretaría de Obras Públicas trabaja en la pavimentación de la calle 00, entre calles 7 y 9. En ese sector ya se completó el tramo comprendido entre calles 9 y 11, y una vez finalizada la obra se logrará la conexión con la calle 7, que se encuentra pavimentada desde la calle 000 hacia el oeste. Estas intervenciones beneficiarán a vecinos de esos barrios y zonas aledañas, mejorando la circulación vehicular, la conectividad y la calidad de vida de los saenzpeñenses.
Periodismo365