La Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), a través del Espacio Amigo de la Lactancia Materna, extiende una invitación a todas las mujeres que forman parte de la comunidad universitaria y se encuentran embarazadas o en período de lactancia.

El espacio está destinado tanto a profesionales que trabajan en la universidad como a estudiantes. En este sentido, UNCAUS cuenta además con el Programa Integral UNCAUS Amiga de la Maternidad y la Lactancia, una propuesta específica pensada para acompañar a las estudiantes durante el embarazo y la lactancia, facilitando la continuidad de sus estudios.

Desde la institución remarcan que se trata de una etapa “tan hermosa como desafiante”, por lo que resulta fundamental generar ámbitos de apoyo que promuevan el bienestar de las madres y sus hijos. El Espacio Amigo de la Lactancia Materna funciona en el Estadio Arena UNCAUS, dentro del predio universitario, junto al Vacunatorio. La atención se brinda de lunes a viernes, de 08.00 a 12.00 horas. Las autoridades invitan a todas las mujeres que transiten esta etapa a acercarse y aprovechar este servicio gratuito de acompañamiento y orientación.

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