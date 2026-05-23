Las bajas temperaturas registradas en los últimos días encendieron la alarma por la situación de personas sin techo.

La localidad de La Merced atraviesa horas de profunda tristeza tras conocerse la muerte de Don Silvera, un hombre que vivía en situación de calle y que habría fallecido en medio de las bajas temperaturas que afectan a gran parte de la provincia.

Según trascendió, la víctima padecía problemas respiratorios crónicos, una condición que se habría agravado debido al intenso frío registrado durante los últimos días, marcados por temperaturas extremadamente bajas durante la noche y la madrugada. El caso generó una fuerte conmoción entre vecinos y referentes sociales de la zona, quienes expresaron su dolor por la situación y reclamaron mayor asistencia para las personas en situación de vulnerabilidad.

Tras lo ocurrido, autoridades locales adelantaron que próximamente comenzará a implementarse el denominado “operativo abrigo” en el Complejo Municipal de La Merced, una iniciativa destinada a brindar refugio, asistencia y contención a personas que atraviesan situaciones de calle durante la temporada invernal.

La muerte de Don Silvera volvió a poner en debate la realidad que enfrentan muchas personas sin techo y las dificultades que atraviesan para acceder a condiciones mínimas de resguardo ante fenómenos climáticos extremos. Mientras tanto, la comunidad lamenta la pérdida y el hecho reavivó el pedido de políticas de asistencia permanentes para evitar nuevas tragedias durante el invierno.

Fuente y fotos: Nuevo Diario