La Consultora Politikón indica que ninguna provincia logró subas en el mes y solo dos cierran el trimestre con mejoras. De acuerdo con la Encuesta de Supermercados del INDEC, las ventas a nivel nacional durante el mes de marzo de 2026 totalizaron $ 2,46 billones, registrando así una caída real del 5,1% interanual; la más fuerte desde noviembre de 2024. Por su parte, la evolución mensual desestacionalizada no exhibió variación (0,0% vs. febrero).

Sobre un total de once rubros que conforman la Encuesta de Supermercados, solo dos presentaron incrementos reales interanuales en el tercer mes del 2026: Carnes (11,9%) y Panadería (0,1%). Estos dos rubros explicaron apenas el 19% de la facturación total del mes.

Por el contrario, los otros nueve rubros presentaron bajas interanuales: Alimentos preparados y Rotisería (-1,5%), productos de Almacén (-3,3%), Verduras y Frutas (-3,7%), Otros (-7,1%), Lácteos (-7,2%), artículos de Limpieza y Perfumería (-8,2%), Bebidas (-12,9%), Indumentaria (-14,7%) y Electrónicos (-26,9%). Todos estos explicaron el 81% de la facturación de marzo.

Desempeños de las ventas de marzo en los subnacionales

En el tercer mes del año, los desempeño entre las jurisdicciones subnacionales fueron negativos ya que, en la comparación interanual, todos los distritos registraron caídas reales de sus ventas. En ese marco, se identifican fuertes brechas de desempeño: por un lado, Neuquén (-0,1%) y San Luis (-0,5%) tuvieron los descensos más leves, al tiempo que otros doce distritos presentaron bajas inferiores al total general nacional.

Por otro lado, once jurisdicciones subnacionales exhibieron descensos interanuales más intensos que el total general nacional y, en ese escenario, las bajas más bruscas del mes se observaron en La Rioja (-12,2%) y Corrientes (-16,7%), únicos en tener caídas de doble dígito.

Ventas acumuladas de 1° trimestre en los subnacionales

A nivel acumulado, se repite el escenario mayormente negativo para el conjunto de los subnacionales. En este tipo comparativo, apenas dos distritos cierran el primer trimestre con alzas: Neuquén con +2,3% y San Luis con +0,6%.

Por su lado, el resto de las jurisdicciones subnacionales cerraron el período acumulado con descensos en distintas magnitudes: los más leves se registran en Río Negro (-0,1%) y CABA (-0,4%) mientras que las caídas más profundas se observaron en Tucumán (-10,5%) y Corrientes (-10,7%), únicos en hacerlo en doble dígito.

Consideraciones y limitaciones metodológicas

La Encuesta de Supermercados que realizó el INDEC para el mes de marzo abarca a 94 empresas de supermercados con un total de 3.144 bocas de expendio distribuidas en todo el país (-1,1% interanual) en una superficie total de 3.381.501 m2 (-0,5% i.a).

Cabe aclarar que la encuesta se realiza sobre una nómina de empresas de supermercados que cuentan por lo menos con alguna boca de expendio cuya superficie en el salón de ventas sea igual o supere los 200 m² o que la suma de la superficie del salón de ventas de todas sus bocas de expendio sea igual o supere los 200 m². Por ende, no abarca a la totalidad de los supermercados, sino únicamente a aquellos que cumplen con esta condición.

Por otra parte, se recuerda que el cálculo de las variaciones reales para las provincias se realiza vía deflactación con IPIM (Índice de Precios Implícitos) y no vía IPC, siguiendo así los parámetros metodológicos de la Encuesta de Supermercados que realiza el INDEC.

Fuente y fotos: Chaco Día por Día - Politikón Chaco