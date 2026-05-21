Al respecto, uno de los trabajadores señaló que la empresa justificó el freno al comentar precisa “reducir el volumen, ahorrar energía y promediar la producción de acá a fin de año”.

Las máquinas del establecimiento se apagan a las 00.00 horas del domingo 24 de mayo en los tres turnos y recién volverán a encenderse el martes. La explicación que brindaron desde la compañía es una muestra de la crisis que afecta a todos los sectores de la economía y está centrada en el hecho de que la planta automotriz de Stellantis, en El Palomar, tiene interrumpida la producción de los modelos Peugeot 208 y 2008 durante casi un mes, entre mayo y junio, debido a la baja demanda que experimenta en el mercado local y también en la caída de las exportaciones a Brasil

El operario y representante de la Federación de Trabajadores de la Energía, Industria, Servicios y Afines, Germán Palavecino, señaló que “lo que nos informaron es que la decisión es para reducir el volumen, ahorrar energía y promediar la producción de acá a fin de año, porque ya no es necesario tener en stock la cantidad de neumáticos que se preveía. La verdad, es un cimbronazo importante”. No obstante, más allá de que no producirán, la empresa afirmó que pagará la totalidad de los salarios al personal.

En el presente, posee una plantilla de alrededor de 650 personas en Pirelli, los cuales manifiestan sus inquietudes. A propósito, Palavecino definió que “la situación es crítica” y recordó: “Antes se trabajaba 24-7. Ahora los grupos de trabajo están reduciendo sus tareas de manera rotativa”. Ya hay un antecedente de crisis en la firma: desde 2023, en esa compañía ya hubo 700 despidos.

En caída

Asimismo, si se compara el presente escenario con el del 2013 o la pandemia, sobresale una diferencia abismal y evidencia una gran contracción de la actividad: en promedio, hoy en día, fabrica entre 3.500 y 4 mil cubiertas por día.





Sin embargo, en 2013 la producción era de 18 mil neumáticos diarios. En la pandemia, llegaban a los 9 mil. “La de hoy es una cantidad mínima”, contó. Además, añadió que “el espejo de Fate hace sombra”, al tiempo que reveló que “hace un año y tenemos congelados los sueldos”.

Otras dificultades de Pirelli son los costos internos e inflación en dólares, lo que causa el encarecimiento de la mano de obra en moneda dura, sumado a una pesada carga impositiva en la cadena de insumos (el 75% del precio de un neumático corresponde a materias primas importadas, muy sensibles a la volatilidad del tipo de cambio), licuó los márgenes de ganancia.

En Argentina, Pirelli es uno de los actores industriales más históricos del sector. La compañía desembarcó en el país en 1910, cuando comenzó comercializando artículos de caucho importados desde Milán. Su expansión hacia la producción local se consolidó en 1968, tras adquirir el 100% de la firma Coplan y asumir el control de la planta ubicada en Merlo.

Cuestionan al oficialismo de SUTNA

Mientras tanto, el citado gremio realizó una Asamblea General Extraordinaria encabezada por Alejandro Crespo para tratar cuestiones más internas. Entre los varios puntos tratados figura la aprobación de un plan de acción para atender la crisis que atraviesa la obra social OSPIN a raíz de la “baja de ingresos” por la cantidad de despidos en el sector. Por eso, le dieron vía libre para “implementar las acciones que permitan garantizar la operatividad del sindicato y principalmente la continuidad de las prestaciones de nuestra obra social”.

Crece la preocupación: ahora Pirelli suspende parcialmente la producción en su planta de Merlo https://t.co/d6K3LeFzHu a través de @primerplanotv pic.twitter.com/1wy014jiQu — Primer Plano (@primerplanotv) May 19, 2026

Entre otras cosas, la venta o puesta como garantía hipotecaria de los inmuebles que el gremio posee en: Manuel Ocampo 1088 de Hurlingham; Carlos Calvo 2721 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y Saravi 1800, kilómetro 47,5, de La Lonja, en Pilar.

Sin embargo, mediante una carta documento, la asamblea fue impugnada por la oposición que criticó a la actual conducción de violar el estatuto sindical y rechazó la venta de activos de la organización sindical.

Fuente y fotos: Data Gremial