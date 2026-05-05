Las jornadas incluyeron controles visuales, atención médica integral y fuerte participación estudiantil, con impacto directo en la comunidad.

La actividad se realizó de manera articulada con la Municipalidad local, encabezada por la intendenta Marcela Duarte, en el marco de políticas de extensión universitaria orientadas a mejorar la calidad de vida de la población.

Durante la jornada, estudiantes de la carrera de Óptica fueron los encargados de realizar los controles visuales y la posterior entrega de lentes, bajo la supervisión de docentes. Muchos de los beneficiarios recibieron sus primeros anteojos, lo que representa una mejora significativa en su vida cotidiana.

En paralelo, la UNCAUS desplegó un operativo integral de salud donde participaron estudiantes de cuarto y quinto año de las carreras de Medicina, y Nutrición. Allí se brindó atención médica con foco en pediatría, donde se atendió a más de 45 niños.

El rector de la UNCAUS, Germán Oestmann, destacó el compromiso de los estudiantes y el impacto de estas acciones en territorio: “Para nuestra universidad es fundamental estar presentes en la comunidad. Nuestros estudiantes están profundamente comprometidos, y estas prácticas no solo fortalecen su formación académica, sino que también permiten acercar servicios de salud a lugares donde muchas veces no se cuenta con todas las especialidades médicas”.

Oestmann agregó: “Buscamos fortalecer la presencia de la universidad en distintas localidades, llevando atención médica y generando oportunidades de formación práctica con el acompañamiento de especialistas”.

Las actividades fueron ampliamente valoradas por los vecinos, quienes destacaron el acceso a controles médicos y servicios gratuitos. Incluso, al cierre de la jornada, las atenciones continuaban debido a la alta demanda. Con este tipo de iniciativas, la UNCAUS reafirma su compromiso con la comunidad, promoviendo el acceso a la salud y consolidando una formación profesional con fuerte sentido social.

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