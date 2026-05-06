En declaraciones a CIUDAD TV, la subsecretaria de Género y Diversidad del Chaco, Sonia Valenzuela, confirmó que esa dependencia se presentará como querellante en la causa por el femicidio de Graciela López a manos de su expareja, el cabo primero Luciano Etudié. Vale recordar que el agente policial también asesinó a su padre.

“Una vez que ese expediente judicial se arme y tenga un número, nosotros nos presentamos como querellantes, por supuesto”, afirmó Valenzuela, quien aclaró que al momento de la entrevista aún no tenía certeza de si la fiscalía actuante contaba con un expediente judicial constituido o si la investigación se manejaba todavía en la faz policial.

La decisión implica que el Estado provincial tendrá participación activa en el proceso penal, reclamando junto a la familia de la víctima la condena del agresor, un efectivo policial que disparó contra Graciela luego de haberla amenazado con su arma reglamentaria. El hombre fue hospitalizado tras el hecho y al momento de la entrevista se encontraba bajo atención médica.

La querella estatal en casos de femicidio tiene una dimensión simbólica y práctica que va más allá del acompañamiento a la familia: sitúa al Estado como parte activa en la persecución del crimen, con capacidad de impulsar la investigación, ofrecer prueba y recurrir decisiones judiciales. En ese marco, Valenzuela también anticipó que la Subsecretaría gestionará la guarda judicial de los hijos de la víctima a favor de la abuela materna, en el marco de la legislación provincial que prevé asistencia económica para quienes quedan a cargo de menores en situaciones de este tipo.

El agresor registraba una intervención previa en la plataforma de la Línea 137 por violencia de género con otra pareja, dato que la propia funcionaria confirmó. La familia de Graciela describió al femicida como agresivo y manipulador, aunque la única cuestión que tenían judicializada era una causa de alimentos. Valenzuela señaló que aún no había podido determinar si Graciela había radicado denuncias previas por violencia de género contra él. Sobre el fondo del caso, la subsecretaria aclaró que “estaban separados ya desde hace tres años”, remarcó, desmintiendo versiones que atribuyeron el hecho a celos en el marco de una relación vigente.

Fuente, fotos y multimedia: Chaco Día por Día



