Chaco será la primera provincia del NEA y la novena del país en incorporar estas armas no letales como herramienta de prevención, mediación y disuasión en situaciones de riesgo. Los instructores policiales recibieron capacitación internacional.

El acto se realizó en el Salón Obligado de Casa de Gobierno y contó con la presencia del ministro de Seguridad, Hugo Matkovich; el jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero; autoridades provinciales y efectivos de las fuerzas de seguridad.

Durante la presentación, el mandatario provincial destacó la incorporación de los primeros dispositivos y remarcó la importancia de incorporar nuevas tecnologías al servicio de la ciudadanía. “Estamos poniendo la nueva tecnología al servicio de los chaqueños. Necesitamos garantizar la paz social y la tranquilidad de los ciudadanos de bien, restableciendo el orden con más recursos humanos y mejores herramientas para nuestras fuerzas de seguridad”, expresó Zdero.

Con esta incorporación, Chaco se convierte en la primera provincia del NEA y la novena del país en implementar este tipo de armas no letales, avanzando en políticas concretas orientadas a fortalecer la prevención y la seguridad ciudadana.

Además, el gobernador valoró el respaldo de la Legislatura provincial para la aprobación del uso de las pistolas Taser y de lanzadoras no letales, y felicitó a los agentes que ya se encuentran capacitados para operar estos dispositivos.

Por su parte, el ministro Hugo Matkovich señaló que las Taser representan “una herramienta más de prevención, mediación y disuasión en situaciones de riesgo”, aclarando que “no vienen a reemplazar al arma de fuego, sino a complementar el trabajo profesional de las fuerzas de seguridad”. En ese sentido, explicó que la provincia cuenta actualmente con siete instructores capacitados internacionalmente, quienes desde este miércoles iniciarán la formación de 30 operadores policiales.

Las primeras pistolas incorporadas poseen cámaras integradas que permiten registrar todo el procedimiento desde la perspectiva del efectivo policial. “Las cámaras permiten grabar cada intervención y sirven tanto para el resguardo del personal como para aportar evidencia judicial”, detalló el funcionario.

Planificación operativa

El jefe de Policía, Fernando Romero, destacó que las Taser serán utilizadas inicialmente por el Cuerpo de Operaciones Especiales e Infantería, con el objetivo de extender progresivamente su uso a comisarías y divisiones de caminantes.

“Este dispositivo permite una inmovilización momentánea del agresor y brinda el tiempo suficiente para reducirlo sin recurrir al arma de fuego”, explicó Romero. Asimismo, indicó que ya se trabaja en la planificación operativa para garantizar que al menos dos dispositivos se encuentren permanentemente en servicio.

Capacitación internacional

El subcomisario Diego Puppo, uno de los instructores formados internacionalmente, explicó que las Taser cuentan con protocolos estrictos de utilización y zonas restringidas de impacto, como cabeza, pecho y genitales.“El dispositivo produce una incapacitación neuromuscular momentánea y utiliza un amperaje muy bajo, 21 veces menor al de un disyuntor hogareño considerado peligroso”, precisó.

Puppo comentó además que recibió capacitación de instructores norteamericanos en Buenos Aires y posteriormente participó en la formación de los siete instructores provinciales que estarán a cargo de capacitar a los operadores chaqueños. El diputado provincial Ernesto Blasco, impulsor de la ley que regula el uso de estas armas no letales en la provincia, destacó el avance legislativo y aseguró que se trata de “un hecho histórico para el Chaco”.

“Es la primera legislación específica sobre Taser aprobada por ley en la Argentina, lo que brinda mayor seguridad jurídica para respaldar el accionar policial”, sostuvo. Finalmente, el legislador recordó que la iniciativa fue trabajada y analizada en profundidad junto a distintos sectores, logrando un amplio respaldo legislativo para su aprobación.

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