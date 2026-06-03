El gobernador Leandro Zdero destacó la necesidad de reconstruir la confianza entre el Estado у la ciudadanía, mediante políticas públicas transparentes у participativas.

La apertura estuvo encabezada por el gobernador Leandro Zdero, quien remarcó la importancia de consolidar una agenda federal orientada a fortalecer la confianza entre el Estado y la ciudadanía. “El objetivo es reconstruir la confianza entre el Estado y la gente sobre la base de la transparencia, la colaboración y las políticas públicas surgidas desde el territorio”, expresó el mandatario provincial, durante la sesión plenaria desarrollada en el Salón Obligado de Casa de Gobierno.

En ese marco, Zdero ratificó el compromiso del Chaco con el fortalecimiento de la gestión de datos, el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial y la protección de datos sensibles. Además, convocó a gobernadores, legisladores y organismos públicos a asumir un compromiso conjunto para elevar los estándares de transparencia en la gestión pública. “La transparencia es la que nos da la fuerza necesaria para fortalecer el vínculo y recobrar la confianza entre la gente y el Estado. Las políticas públicas deben construirse desde el territorio y junto a la ciudadanía, no desde un escritorio alejado de la realidad”, sostuvo.

Por su parte, la titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) y presidenta del Consejo Federal para la Transparencia, Beatriz Anchorena, destacó el trabajo que viene realizando la provincia en esta materia y valoró especialmente la presentación de un índice de transparencia desarrollado por Chaco.

“Chaco presentó un índice de transparencia muy interesante y está trabajando muy bien en este tema”, señaló, al tiempo que ratificó el acompañamiento de la AAIP mediante asistencia técnica y asesoramiento para continuar fortaleciendo los procesos de modernización estatal.

Durante la jornada también tomó la palabra la secretaria de Coordinación de Gabinete del Chaco, Carolina Meiriño, quien manifestó el orgullo de que la provincia haya sido elegida como anfitriona del encuentro.

“Esto demuestra nuestro compromiso con la transparencia como eje transversal de gobierno”, afirmó. Además, destacó iniciativas impulsadas por la gestión provincial, como las subastas públicas y los procesos de modernización administrativa, orientados a garantizar una mayor trazabilidad de los datos y facilitar el acceso ciudadano a la información pública.

La Asamblea permitió intercambiar experiencias y analizar desafíos comunes relacionados con la medición de la gestión pública mediante índices de transparencia, la implementación de tableros de gobernanza de datos y el impacto de las nuevas tecnologías en la administración estatal.

Asimismo, se resaltó la participación de las universidades nacionales como actores estratégicos para fortalecer la planificación institucional y promover mejores estándares de calidad democrática en la región Nordeste.

Del acto participaron también la secretaria coordinadora de Gabinete, Carolina Meiriño; la secretaria ejecutiva de la AAIP, Analía Zimmermann; el vicepresidente del Consejo Federal para la Transparencia, Marcelo Trucco; la presidente de la Cámara de Diputados del Chaco, Carmen Delgado; y representantes de organismos de transparencia y acceso a la información de todo el país.

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