El enfrentamiento ocurrió en pleno dentro saenzpeñense y quedó registrado en cámaras de seguridad ciudadanas. Por los incidentes con golpes y corridas hay un herido y cuatro detenidos.

Sin embargo, mediante relevamiento de registros fílmicos efectuado por la División Central de Despacho y Videovigilancia, se logró establecer que los dichos aportados no coincidían con las imágenes observadas. En ese contexto la Policía pudo confirmar que en ése lugar se había producido un desorden protagonizado entre distintas parcialidades de vendedores ambulantes, quienes aún permanecían apostados en el sector.

En esas circunstancias el Departamento 911 dispuso un rápido despliegue operativo, afectándose recursos de la División COM, División Patrulla Preventiva y División Infantería, contando además con colaboración de personal de Comisaría 1º, procediéndose a realizar averiguaciones, relevamiento de información e identificación de los presuntos involucrados.

Al momento de procurar la identificación de las personas previamente individualizadas mediante los registros fílmicos y tareas de campo realizadas por el personal interviniente, éstas comenzaron a promover desorden, dificultando el accionar policial y alterando el orden público, motivo por el cual se procedió a la demora preventiva de los mismos por Supuesta Infracción a la Ley Provincial N.º 850-J.

En consecuencia, se procedió a la demora de un adolescente de 16 años, dos jóvenes de 19 y otro de 23, todos domiciliados en el Barrio Ginés Benítez. Minutos después fueron notificados por Supuesta Infracción a la Ley Provincial N.º 850-J, siendo posteriormente examinados por el médico policial de turno y entregados en Comisaría 1º.

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