La provincia alcanzó en 2025 una fuerte reducción de la mortalidad materna e infantil, en un contexto de descenso sostenido de la natalidad y fortalecimiento de la atención materno-infantil. Además, la Región Impenetrable se consolidó por segundo año consecutivo, como la jurisdicción provincial que consolida su baja, reflejando el impacto de las estrategias sanitarias desplegadas en el territorio.

Uno de los datos más destacados corresponde a la mortalidad materna. Durante 2025, la tasa se ubicó en 5,5 cada 10.000 nacimientos, el valor más bajo de los últimos seis años y una reducción significativa respecto de los registros recientes.

Por otra parte, la mortalidad infantil alcanzó en 2025 su menor nivel de los últimos años, con una tasa de 9 fallecimientos por cada mil nacidos vivos. Además de representar la cifra más baja del período analizado, constituye la mayor reducción interanual registrada. Estos resultados se vinculan con las políticas implementadas para fortalecer la salud materno-infantil.

Desde 2024 se impulsó la incorporación de profesionales obstétricos en toda la provincia, incrementando la dotación de 204 obstetras en 2023 a 288 en la actualidad, con el objetivo de mejorar el acceso a controles, seguimiento y atención de embarazadas. Los indicadores evidencian una mejora sostenida en la atención de madres y niños, consolidando avances en uno de los ejes prioritarios de la salud pública provincial.

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