Fuentes policiales informaron a Periodismo365 que en la tarde de este jueves chocaron dos motos sobre calle 51. Uno de los conductores quedó en estado grave y el otro huyó del lugar. La Policía lo busca intensamente.
Al respecto, las mismas fuentes detallaron que este jueves a las 15.00 horas, efectivos de Comisaría 4º intervinieron en un accidente de tránsito sobre calle 51 y 24, Barrio 50 Viviendas, donde constataron que fueron partícipes una motocicleta Motomel de 110 cc., guiada por M.A.M., de 18 años de edad, domiciliado en el Barrio Sáenz Peña, quien circulaba acompañado por una adolescente de 17 años, con domicilio en el Barrio Solidario. Ambos fueron llevados en ambulancia hacia el Hospital local.
En el nosocomio, la acompañante fue dada de alta médica. En tanto el conductor -luego de ser examinado por la Doctora de guardia- fue diagnosticado con "Traumatismo Encefalocraneano Grave", siendo inmediatamente derivado hacia el Hospital "Julio C. Perrando" de Resistencia para mejor atención. Se dio intervención al Centro de Monitoreo y la División Investigaciones Complejas para individualizar al segundo partícipe del siniestro, ya que continuó su recorrido.
Periodismo365