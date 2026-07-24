Fuentes policiales informaron a Periodismo365 que en la tarde de este jueves chocaron dos motos sobre calle 51. Uno de los conductores quedó en estado grave y el otro huyó del lugar. La Policía lo busca intensamente.

En el nosocomio, la acompañante fue dada de alta médica. En tanto el conductor -luego de ser examinado por la Doctora de guardia- fue diagnosticado con "Traumatismo Encefalocraneano Grave", siendo inmediatamente derivado hacia el Hospital "Julio C. Perrando" de Resistencia para mejor atención. Se dio intervención al Centro de Monitoreo y la División Investigaciones Complejas para individualizar al segundo partícipe del siniestro, ya que continuó su recorrido.

Periodismo365