El último boletín epidemiológico provincial muestra que la influenza A sigue siendo el virus respiratorio predominante en Santa Fe. De los 278 casos confirmados en pacientes hospitalizados durante 2026, 123 corresponden a niños y adolescentes.

El informe del ministerio de Salud detalla que, de los 278 casos confirmados de gripe A registrados en personas hospitalizadas durante lo que va de 2026, un total de 123 corresponde a menores de 14 años. Esto representa el 44,2% de todos los casos de influenza detectados en pacientes internados de la provincia.

Los datos muestran además que el grupo etario con mayor cantidad de casos es el de niños de entre 5 y 9 años, que acumula 35 internaciones. Le siguen los chicos de 2 a 4 años, con 26 casos; los de 12 a 23 meses, con 19; los adolescentes de 10 a 14 años, con 17; los bebés de 6 a 11 meses, con 15; y los menores de 6 meses, con 11.

El reporte sanitario señala que la influenza A se convirtió en el virus respiratorio predominante entre los pacientes internados y que, a partir de los 2 años de edad, es el agente viral que más casos provoca en la población pediátrica.

En términos generales, el boletín registra 473 casos de virus respiratorios confirmados en pacientes hospitalizados en Santa Fe durante 2026. De ese total, 280 corresponden a menores de 14 años, es decir, cerca del 60% de los diagnósticos registrados.

Además, la comparación interanual muestra un crecimiento importante. Para la misma altura del año pasado se habían confirmado 231 casos de virus respiratorios en pacientes internados, mientras que en 2026 la cifra ya asciende a 473.

Fuente y fotos: Rosario3