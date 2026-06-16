Entre los principales anuncios, el Gobernador confirmó la creación de la Unidad Policial de Control Interno en todas las dependencias policiales. Asimismo, informó que en agosto comenzará un nuevo proceso de incorporación de aspirantes a la Escuela de Policía. En materia salarial, anunció un incremento del 30% en el servicio de los adicionales para el personal policial, que comenzará a regir a partir de julio. Además, dispuso la actualización de la liquidación de haberes para que los efectivos perciban los salarios correspondientes a su nueva jerarquía y confirmó el pago retroactivo de los ascensos, que será abonado en tres cuotas.

✅ A partir de Agosto incorporación de nuevos efectivos.

✅ A partir de Julio se va a incrementar el 30% adicional a los servicios de la Policía.

✅ Nueva liquidación del mes perciban los haberes de la nueva jerarquía y Retroactivo de los ascensos se realice en 3 cuotas.

✅ Comodato para la sede social en inmediaciones al aeropuerto para el CLUB DEPORTIVO POLICIALES.

✅ Por último, “me comprometí en campaña se lo desgastante de su tarea y horario laboral, por eso a partir del 1 de enero el horario de la Policía será de 8 horas de servicio por 24 de franco, logrando cumplir con un pedido histórico y que pocas provincias argentinas lo hicieron”.

En el marco del 73° aniversario de la fuerza, el Gobernador ratificó el respaldo a la institución y presentó medidas destinadas a fortalecer el trabajo policial, mejorar las condiciones laborales y avanzar en la profesionalización del servicio de seguridad.

Acompañado por el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich; el jefe de la Policía del Chaco, Fernando Javier Romero; la presidente de la Legislatura, Carmen Delgado, y autoridades de los distintos poderes del Estado, el mandatario provincial reafirmó el compromiso de su gestión con quienes diariamente trabajan para garantizar la seguridad de los chaqueños. “Venimos a reconocer los logros de una institución que cumple una tarea fundamental para la sociedad y que merece ser acompañada con hechos concretos”, expresó Zdero durante su discurso.

UN RECLAMO HISTÓRICO QUE SE CONVIERTE EN REALIDAD

Otro de los anuncios más destacados fue la modificación del régimen laboral de la Policía del Chaco. El mandatario confirmó que, desde el 1 de enero, se implementará el sistema de 8 horas de servicio por 24 horas de franco, una demanda histórica del personal policial. “Es una medida que reconoce el esfuerzo de nuestros hombres y mujeres policías y que pocas provincias del país han logrado implementar”, señaló. Asimismo, anunció la firma de un comodato para la sede del Club Deportivo Policiales, brindando previsibilidad institucional a un espacio de encuentro y contención para la familia policial.

Durante el acto, Zdero también ratificó el acompañamiento permanente de su gestión a la fuerza de seguridad provincial. “Quiero que sepan que van a tener un Gobierno y un gobernador que los va a acompañar, que los va a respaldar y que va a defender a quienes trabajan con honestidad y profesionalismo en el marco de la ley”, manifestó.

LLAMADO A LOS LEGISLADORES

Durante otro tramo de su discurso, el primer mandatario provincial realizó un fuerte llamado a los legisladores provinciales. “Quiero hacer un llamado especial a los legisladores de nuestra provincia a que realmente se pongan del lado de los ciudadanos. Tenemos que darles las herramientas al Poder Judicial porque hace mucho tiempo estamos intentando tratar la Ley de Reiterancia”, detalló. En ese sentido, cuestionó la falta de acompañamiento a iniciativas vinculadas a la política de seguridad y criticó: “Algunos vivos que están ocupando alguna banca se prenden detrás de las causas nobles pero después avalan las leyes y después siempre votan para favorecer a esos delincuentes”, concluyó.

HUGO MATKOVICH: “SER POLICÍA ES UN COMPROMISO Y REQUIERE VOCACIÓN DE SERVICIO”

Por su parte, el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, valoró el rol de las fuerzas de seguridad y el compromiso de quienes integran la Policía del Chaco. “En la vida hay que ser agradecido y reconocer la tarea de quienes nos cuidan”, destacó. Asimismo, remarcó el carácter del trabajo policial y la necesidad de vocación de servicio. “Ser policía es una lección, es un compromiso y fundamentalmente requiere vocación de servicio”, valoró.

Y agregó: “Desde que asumimos el 10 de diciembre del año 2023 venimos trabajando de manera armónica y coordinada con las fuerzas federales, la Justicia federal y provincial, y la sociedad en su conjunto. De esa manera hemos marcado un antes y un después. Nosotros no vinimos a pactar con nadie y vamos a ir progresivamente apartando a aquellos que están al margen de la ley”.

FERNANDO JAVIER ROMERO: “ES UN DÍA PARA RECONOCER A QUIENES PATRULLAS NUESTRAS CALLES”

En tanto, el jefe de la Policía del Chaco, Fernando Javier Romero, valoró el 73° aniversario de la institución y recordó a todos los que han pasado por ella. “El reconocimiento a quienes hicieron el camino que hoy estamos transitando, a los nuevos policías y a las nuevas generaciones”, destacó.

Asimismo, recordó los orígenes de la fuerza en el marco de la provincialización. “Allá por el año 1953, un 15 de junio, se creó la Policía de la provincia del Chaco con la provincialización, y a partir de allí comenzamos a contar nuestra historia moderna. A nuestros policías en actividad, a nuestros 8.100 hombres y mujeres que hoy en este momento están de guardia, mi saludo y mi reconocimiento para los que están patrullando nuestras calles, en la ciudad capital y del interior”, finalizó.

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