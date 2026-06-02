A pocas horas del espectáculo que iba a tener lugar en el Atlético Boxing Club, la productora informó que las ventas de entradas "fueron muy bajas". Además, aclararon a quienes ya las habían adquirido que les "será reintegrado su dinero".

El show, que iba a contar con artistas locales y grupos de danzas para compartir “una verdadera fiesta popular llena de tradición y música”, finalmente fue suspendido una hora y media antes. En un video difundido por la página “Conectados al Sur” que fue compartido por la productora encargada del evento, J&C, se dieron a conocer los motivos de la suspensión del show.

“Les quiero ofrecer una disculpa de parte de la productora por la suspensión del evento del Chaqueño Palavecino”, inició el mensaje. La encargada manifestó que “la falta de venta de entradas, fueron muy bajas, por esa causa se suspendió el evento de Río Gallegos”. Asimismo, aclaró que a quienes ya habían adquirido sus entradas les “será reintegrado su dinero”.

“Lamentablemente no tuvimos otros resultados y tuvimos que cancelar el evento. Les pido una enorme disculpa, sé que con mis disculpas no resuelvo todo. Todos estábamos ilusionados que se viera, para nosotros también era algo importante, pero dada la situación tuvimos que cancelar. Las ventas fueron muy bajas”, concluyó.

La suspensión se conoció apenas una hora y media antes del horario previsto para el inicio del show, generando sorpresa entre quienes esperaban la presentación del reconocido artista folclórico en la capital santacruceña.

Fuente y fotos: La Opinión Austral - InfoCaleta



