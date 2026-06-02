A pocas horas del espectáculo que iba a tener lugar en el Atlético Boxing Club, la productora informó que las ventas de entradas "fueron muy bajas". Además, aclararon a quienes ya las habían adquirido que les "será reintegrado su dinero".
Con un gran festival de folclore se había anunciado para este domingo a las 20.00 horas la presentación del Chaqueño Palavecino en el Atlético Boxing Club de Río Gallegos.
El show, que iba a contar con artistas locales y grupos de danzas para compartir “una verdadera fiesta popular llena de tradición y música”, finalmente fue suspendido una hora y media antes. En un video difundido por la página “Conectados al Sur” que fue compartido por la productora encargada del evento, J&C, se dieron a conocer los motivos de la suspensión del show.
“Lamentablemente no tuvimos otros resultados y tuvimos que cancelar el evento. Les pido una enorme disculpa, sé que con mis disculpas no resuelvo todo. Todos estábamos ilusionados que se viera, para nosotros también era algo importante, pero dada la situación tuvimos que cancelar. Las ventas fueron muy bajas”, concluyó.
La suspensión se conoció apenas una hora y media antes del horario previsto para el inicio del show, generando sorpresa entre quienes esperaban la presentación del reconocido artista folclórico en la capital santacruceña.
Fuente y fotos: La Opinión Austral - InfoCaleta