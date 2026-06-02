La presidente del Poder Legislativo, Carmen Delgado, junto a los diputados provinciales Jorge Gómez y María Elena Rodríguez, participó este lunes de la llegada del Tren 25 de Mayo a la localidad de Hermoso Campo, una iniciativa que acerca a la comunidad servicios de salud, trámites registrales y asesoramiento integral mediante un trabajo articulado entre el Municipio, la Provincia y la Nación.

El tren está compuesto por vagones especialmente equipados para ofrecer servicios de salud en diversas especialidades, entre ellas fonoaudiología, oftalmología, clínica médica, pediatría, odontología, cardiología, salud mental, obstetricia, enfermería, vacunación y ecografías.

Además, cuenta con espacios destinados a actividades educativas, culturales y recreativas, incluyendo biblioteca y cine, promoviendo el acceso a propuestas de formación y esparcimiento para toda la familia.

Asimismo, organismos como Ñachec, IPRODICH, Registro Civil, INSSSEP, ANSES y RENAPER se encuentran presentes brindando asistencia y facilitando la realización de distintos trámites, fortaleciendo el acceso de los chaqueños a servicios esenciales en sus propias comunidades.

Durante la jornada, Delgado destacó la importancia de este tipo de iniciativas que acercan respuestas concretas a los vecinos. “Este tren representa un Estado presente, que llega a cada rincón de la provincia para garantizar derechos y brindar servicios fundamentales. Es una herramienta que acerca salud, trámites y oportunidades a las familias, especialmente a quienes viven lejos de los grandes centros urbanos”, expresó.

Asimismo, remarcó el valor del trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado: “Cuando Nación, Provincia y municipios articulan esfuerzos, los resultados llegan de manera directa a la gente. Ese es el camino para construir una provincia con más inclusión, igualdad de oportunidades y mejor calidad de vida para todos los chaqueños”.

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