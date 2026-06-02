La presidente del Poder Legislativo, Carmen Delgado, junto a los diputados provinciales Jorge Gómez y María Elena Rodríguez, participó este lunes de la llegada del Tren 25 de Mayo a la localidad de Hermoso Campo, una iniciativa que acerca a la comunidad servicios de salud, trámites registrales y asesoramiento integral mediante un trabajo articulado entre el Municipio, la Provincia y la Nación.
La formación permanecerá en la localidad brindando atención a los vecinos y facilitando el acceso a distintos organismos y prestaciones, evitando que los ciudadanos deban trasladarse a otras ciudades para realizar consultas, controles médicos o gestiones administrativas.
El tren está compuesto por vagones especialmente equipados para ofrecer servicios de salud en diversas especialidades, entre ellas fonoaudiología, oftalmología, clínica médica, pediatría, odontología, cardiología, salud mental, obstetricia, enfermería, vacunación y ecografías.
Además, cuenta con espacios destinados a actividades educativas, culturales y recreativas, incluyendo biblioteca y cine, promoviendo el acceso a propuestas de formación y esparcimiento para toda la familia.
Asimismo, organismos como Ñachec, IPRODICH, Registro Civil, INSSSEP, ANSES y RENAPER se encuentran presentes brindando asistencia y facilitando la realización de distintos trámites, fortaleciendo el acceso de los chaqueños a servicios esenciales en sus propias comunidades.
Durante la jornada, Delgado destacó la importancia de este tipo de iniciativas que acercan respuestas concretas a los vecinos. “Este tren representa un Estado presente, que llega a cada rincón de la provincia para garantizar derechos y brindar servicios fundamentales. Es una herramienta que acerca salud, trámites y oportunidades a las familias, especialmente a quienes viven lejos de los grandes centros urbanos”, expresó.
Asimismo, remarcó el valor del trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado: “Cuando Nación, Provincia y municipios articulan esfuerzos, los resultados llegan de manera directa a la gente. Ese es el camino para construir una provincia con más inclusión, igualdad de oportunidades y mejor calidad de vida para todos los chaqueños”.
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