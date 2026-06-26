En el marco de una investigación por infracción a la Ley 23.737, la Policía Federal Argentina detuvo a tres personas y secuestró una importante cantidad de estupefacientes durante un allanamiento realizado en Presidencia Roque Sáenz Peña.

Las tareas investigativas incluyeron vigilancia discreta, observaciones encubiertas, recorridas preventivas y análisis de información criminal, lo que permitió identificar la maniobra delictiva y reunir los elementos probatorios necesarios para solicitar la correspondiente orden judicial.

Durante el allanamiento, los uniformados secuestraron 134 gramos de clorhidrato de cocaína y 1,500 kilogramos de marihuana. Según las estimaciones efectuadas, la droga incautada posee un valor superior a los nueve millones de pesos en el mercado ilegal.

Asimismo, por disposición de la autoridad judicial interviniente, fueron detenidas dos mujeres y un hombre, todos mayores de edad, quienes quedaron imputados por infracción a la Ley de Estupefacientes y a disposición de la Fiscalía de Investigación Antidrogas de Presidencia Roque Sáenz Peña, a cargo de la Dra. Laura Soledad Borelli.

A través de la Policía Federal Argentina, se continúan fortaleciendo las acciones de prevención e investigación destinadas a combatir el narcotráfico y el narcomenudeo, en coordinación permanente con las autoridades judiciales provinciales y nacionales.

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