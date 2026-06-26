En el marco de una investigación por infracción a la Ley 23.737, la Policía Federal Argentina detuvo a tres personas y secuestró una importante cantidad de estupefacientes durante un allanamiento realizado en Presidencia Roque Sáenz Peña.
Fuentes federales informaron a Periodismo365 que el procedimiento fue realizado en el Barrio San Cayetano por efectivos de la División Unidad Operativa Federal Sáenz Peña, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación, tras una exhaustiva investigación orientada a desarticular actividades vinculadas al narcomenudeo. Cabe recordar que son innumerables los reclamos de vecinos con respecto al creciente fenómeno del narcomenudeo tanto en ese barrio como en otros populosos sectores de Presidencia Roque Sáenz Peña.
Las tareas investigativas incluyeron vigilancia discreta, observaciones encubiertas, recorridas preventivas y análisis de información criminal, lo que permitió identificar la maniobra delictiva y reunir los elementos probatorios necesarios para solicitar la correspondiente orden judicial.
Durante el allanamiento, los uniformados secuestraron 134 gramos de clorhidrato de cocaína y 1,500 kilogramos de marihuana. Según las estimaciones efectuadas, la droga incautada posee un valor superior a los nueve millones de pesos en el mercado ilegal.
Asimismo, por disposición de la autoridad judicial interviniente, fueron detenidas dos mujeres y un hombre, todos mayores de edad, quienes quedaron imputados por infracción a la Ley de Estupefacientes y a disposición de la Fiscalía de Investigación Antidrogas de Presidencia Roque Sáenz Peña, a cargo de la Dra. Laura Soledad Borelli.
A través de la Policía Federal Argentina, se continúan fortaleciendo las acciones de prevención e investigación destinadas a combatir el narcotráfico y el narcomenudeo, en coordinación permanente con las autoridades judiciales provinciales y nacionales.
Periodismo365