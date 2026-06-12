Desde la División Búsqueda de Personas remarcaron que la denuncia debe realizarse de inmediato y destacaron que los casos de Axel González y Jhonatan Blanco continúan con búsqueda activa en toda la región.

En diálogo con CIUDAD TV, el funcionario policial explicó que no existe ningún plazo mínimo para radicar una denuncia por desaparición y que la activación de los protocolos comienza apenas las autoridades toman conocimiento del caso. “No hay que esperar ningún término. La denuncia se realiza automáticamente e inmediatamente cuando una persona se ausenta de sus lugares y horarios habituales”, señaló.

Ramírez recordó que la denuncia puede efectuarse en cualquier dependencia policial, fiscalía o sede judicial y que constituye un requisito indispensable para poner en marcha el protocolo provincial de búsqueda previsto en la Ley 1703-J.

Axel González y Jhonatan Blanco, entre los casos más complejos

Entre las nueve búsquedas activas, el jefe policial mencionó especialmente los casos de Axel González, desaparecido desde el 17 de mayo en Fontana, y de Jhonatan Blanco, cuyo paradero también continúa siendo desconocido.

“Nosotros nunca dejamos de buscar. Ninguna búsqueda es menos importante que otra”, enfatizó Ramírez ante las críticas surgidas en redes sociales respecto de la atención que reciben algunos casos de mayor repercusión pública. Según explicó, aunque algunas tareas específicas concluyen —como determinados rastrillajes o análisis de zonas— la investigación continúa mediante otros mecanismos y líneas de trabajo.

Cómo funciona el protocolo de búsqueda

Una vez radicada la denuncia, la fiscalía interviniente ordena la activación del protocolo y comienzan las primeras diligencias. Entre ellas se encuentran las entrevistas con familiares y allegados para construir un perfil de la persona buscada y determinar posibles recorridos o destinos.

Además, cuando las circunstancias lo requieren, se da intervención al Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), organismo que permite federalizar la búsqueda e involucrar a fuerzas federales y policías de otras provincias.

Ramírez destacó que también existe un trabajo coordinado con terminales de ómnibus, aeropuertos, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y otras fuerzas de seguridad para ampliar el alcance de las investigaciones.

La alerta Sofía y los requisitos para su activación

El responsable de la división también se refirió a la Alerta Sofía, el sistema nacional destinado a la búsqueda urgente de niños y adolescentes desaparecidos. Explicó que la activación de esta herramienta requiere una evaluación previa y sólo procede cuando existen indicios concretos de riesgo inminente para la vida de un menor de edad.

“Si se activara una alerta por cada desaparición, la sociedad terminaría desensibilizándose y perdería efectividad”, sostuvo. Según indicó, desde que se encuentra al frente de la División Búsqueda de Personas no fue necesario activar ninguna Alerta Sofía en la provincia del Chaco.

Fugas de hogares y problemas de salud mental, los casos más frecuentes

Respecto de las estadísticas provinciales, Ramírez explicó que una gran parte de las denuncias corresponde a adolescentes que abandonan sus hogares tras conflictos familiares. También señaló un incremento de casos vinculados a personas con padecimientos de salud mental o problemas cognitivos, especialmente adultos mayores que sufren desorientación.

En ese sentido, recordó los recientes casos de Mario Ortiz y Bernabé Navarro, cuyas búsquedas concluyeron de manera trágica. “Hay que tener con los adultos mayores el mismo cuidado que con un niño. Son personas vulnerables que pueden desorientarse fácilmente”, advirtió.

Tecnología, análisis digital y perros especializados

La búsqueda de personas desaparecidas combina actualmente herramientas tecnológicas y recursos humanos especializados. La Policía trabaja con análisis de teléfonos celulares, redes sociales, cámaras de seguridad y rastros digitales en coordinación con áreas de Cibercrimen e Investigaciones Complejas.

A ello se suma la intervención de perros entrenados para seguir rastros específicos de personas vivas y detectar restos humanos, un recurso que ha sido clave en distintas investigaciones realizadas en la provincia.

Pese a los avances tecnológicos, Ramírez reconoció que los casos de Axel González y Jhonatan Blanco presentan una dificultad particular debido a la escasez de avistamientos e información confiable sobre sus movimientos posteriores a la desaparición. Por eso, insistió en que la colaboración ciudadana continúa siendo una de las herramientas más importantes para avanzar en las búsquedas y lograr la localización de las personas desaparecidas.

Fuente y fotos: Chaco Día por Día