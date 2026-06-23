Ante la llegada del frío extremo y el incremento de las afecciones respiratorias, la obra social busca proteger a los grupos de riesgo. Los canales de consulta habilitados.

Acceso gratuito, directo y sin turnos para los beneficiarios

El principal lineamiento de esta política de prevención radica en que los afiliados pueden acceder a la dosis anual de manera 100% gratuita y sin necesidad de solicitar un turno previo. El objetivo central dispuesto por las autoridades del instituto previsional es agilizar el proceso de inmunización y facilitar el acceso a los grupos biológicos y sociales más vulnerables antes de que se registre el período de máxima circulación de los virus invernales.

Desde el organismo estatal informaron detalladamente cómo se estructuran los requisitos de presentación según la franja poblacional:

Mayores de 65 años, personas embarazadas y niños de 6 a 24 meses: Podrán recibir la dosis correspondiente presentando de manera exclusiva el Documento Nacional de Identidad (DNI) y la credencial física o digital de PAMI.

Menores de 65 años con factores de riesgo: Este grupo de afiliados (que incluye a personas con patologías crónicas respiratorias, cardíacas, renales o inmunológicas) deberá presentar de forma obligatoria, además del DNI y la credencial, una orden médica firmada donde conste de manera clara la patología preexistente que justifica técnicamente la aplicación.

Red de farmacias adheridas y canales de comunicación

La campaña contempla la aplicación de las cepas de vacunas validadas y autorizadas para la presente temporada y se desarrolla de forma exclusiva en las farmacias privadas adheridas a la red prestacional de PAMI.

Para conocer con precisión cuáles son los puntos de atención que disponen de stock en tiempo real, los jubilados y pensionados (o sus familiares) pueden ingresar al buscador digital de farmacias habilitado en el sitio web oficial del organismo, seleccionar su provincia y localidad, y filtrar los locales farmacéuticos habilitados en sus respectivos barrios. Asimismo, la obra social recordó que se encuentra plenamente operativa la línea telefónica gratuita 138 (Escucha PAMI), un canal directo para evacuar dudas, reportar inconvenientes o solicitar información general sobre el despliegue de la campaña.

Las autoridades de la cartera de salud pública insistieron en la recomendación fundamental de inocularse contra la influenza de forma anual, especialmente en el segmento de los adultos mayores. Esta práctica médica constituye una de las herramientas de prevención y salud comunitaria más eficaces para mitigar las internaciones y evitar las complicaciones clínicas derivadas de los cuadros de gripe fuerte durante los meses más crudos del invierno.

Fuente y fotos: Radio LV11