En horas del mediodía de este martes más de 20 vecinos del Barrio Solidario - cansados de los robos en la zona- atraparon a un sujeto presuntamente vinculado al robo de una motocicleta y le propinaron entre todos una feroz paliza. La oportuna llegada de la Policía salvó la vida al individuo ya que entre la vecindad había algunos con machetes.

Con la urgencia del caso, los policías se acercaron al tumulto, logrando controlar la situación, y al consultar por el accionar de dichas personas manifestaron que quién estaba siendo agredido se trataría de N.B, de 18 años; uno de los sindicados como autores del robo de una motocicleta.

Por tal motivo procedieron a la conducción del mismo, desde calle 67 entre 26 y 28 del Barrio Solidario, hacia Comisaría 4º previo paso por Medicina Legal. El Fiscal en turno dispuso se proceda a notificar de su Acta de Aprehensión en la causa por "Supuesto Hurto" y sea trasladado en fecha 22/07/2026 hacia Tribunales en horario de la mañana.

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