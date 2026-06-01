En El Impenetrable, el gobernador Leandro Zdero inauguró, este domingo, el Refugio de Monte La Armonía, ubicado en el acceso al Parque Nacional El Impenetrable. Una obra articulada entre el Gobierno provincial y la Fundación Rewilding Argentina, destinada a ampliar la capacidad de alojamiento, generar empleo y fortalecer el desarrollo del turismo de naturaleza en la región.

Durante el acto, el mandatario provincial destacó el trabajo articulado entre el Gobierno del Chaco, el Instituto de Turismo y la Fundación Rewilding Argentina para potenciar el desarrollo turístico de El Impenetrable. “Venimos trabajando e impulsando fuertemente nuestro monte. Hoy este refugio se suma como una nueva alternativa para los turistas que visitan la región.

Se incorpora a los glampings, al camping y a otras propuestas que ya están en funcionamiento, ampliando la oferta de alojamiento y servicios ante la creciente demanda que está teniendo el Parque Nacional El Impenetrable”, expresó, acompañado por Verónica Mazzaroli, de Turismo; la intendente del Parque Nacional, Dalma Albornoz; Mario Zorrilla, de Cultura y Marisí López de la Fundación Rewilding.

Asimismo, remarcó la importancia de la articulación público-privada para fortalecer la infraestructura turística de uno de los principales destinos de naturaleza del país. “Con esta incorporación se suman 24 nuevas plazas para alojar a los turistas que llegan a conocer este lugar, disfrutar de nuestro monte, descubrir la riqueza de su fauna y su flora, y participar de las distintas actividades que se ofrecen en la zona”, señaló. En ese sentido, invitó a quienes aún no conocen el parque a descubrir una propuesta turística que continúa consolidándose a nivel nacional e internacional.

El Gobernador también valoró el impacto económico y social que genera la actividad turística en las comunidades locales. “Hoy son más de 200 las familias que viven del turismo en la zona. Detrás de esta actividad hay artesanos, emprendedores gastronómicos y prestadores de distintos servicios que trabajan para recibir a los visitantes. El turismo genera empleo y oportunidades de desarrollo, consolidándose como una verdadera industria sin chimeneas en el corazón de El Impenetrable”, afirmó.

Por último, resaltó el vínculo entre la conservación ambiental y desarrollo local. “En este lugar se conjugan múltiples aspectos: la conservación del monte, el trabajo responsable que venimos desarrollando junto a la Fundación Rewilding y acciones tan importantes como la reinserción del yaguareté. Tenemos que aprender a valorar el enorme patrimonio natural que tenemos los chaqueños, porque quienes nos visitan desde distintos lugares lo reconocen y lo aprecian”, concluyó.

La directora de Relaciones Institucionales y Turismo de Naturaleza, Marisi López, destacó que la inauguración del refugio representa una nueva oportunidad para el crecimiento económico de las comunidades de la zona. “Esta inauguración es muy importante porque no solamente agrega oferta y más plazas, sino también porque genera trabajo para la zona. El hecho de que puedan venir más turistas y que el Parque Nacional El Impenetrable sea un motor de economía para todos los vecinos es lo que buscamos con este tipo de acciones”, sostuvo.

Por su parte, la presidente del Instituto de Turismo, Verónica Mazzaroli, valoró la finalización de una obra que permaneció paralizada durante años y destacó el crecimiento de la capacidad de alojamiento en el destino.

“La consolidación del Refugio del Monte es un gran logro porque aquí no solamente convive el turista, también conviven la cultura y la comunidad. Los visitantes pueden conocer las historias de cada lugareño, de cada árbol, de la flora y de la fauna que forman parte de este lugar”, expresó. Además, recordó que al inicio de la gestión el complejo contaba con apenas nueve plazas de alojamiento y que actualmente alcanza las 39 plazas disponibles, entre glampings y el nuevo refugio.

A su turno, el presidente del Instituto de Cultura, Mario Zorrilla, destacó el trabajo conjunto entre las áreas de Cultura y Turismo para potenciar los destinos chaqueños. “Entendemos que las políticas culturales y turísticas deben avanzar de manera articulada. Por eso venimos trabajando en distintos ejes estratégicos, y uno de los principales es el desarrollo y la promoción de El Impenetrable”, indicó.

La obra fue ejecutada en un predio perteneciente al Instituto de Turismo del Chaco y forma parte de un modelo de desarrollo integrado que promueve el crecimiento turístico, la conservación de la biodiversidad y el arraigo de las comunidades locales.

Con su inauguración, el Refugio de Monte La Armonía incorpora 24 nuevas plazas turísticas a la oferta existente de camping y glamping. La infraestructura está compuesta por siete dormitorios con capacidad para 24 camas, baños, duchas exteriores, sanitarios, cocina equipada con acceso mediante rampa, un espacio integrado conectado a la carpa living comedor y dormitorios destinados al personal operativo.

Acompañaron al Gobernador en esta inauguración el subsecretario de Energía, Joaquín Sabadini; la directora ejecutiva de la Fundación Soy Chaco, María Martina; la subsecretaria de Asuntos Registrales Mercedes Marinich y la directora de Relaciones Institucionales y Turismo de Naturaleza, Marisi López.

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