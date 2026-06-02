El dirigente justicialista y precandidato a gobernador, Penci Morante, continúa recorriendo el interior provincial llevando adelante una intensa agenda de reuniones con intendentes, dirigentes, militantes, productores y vecinos de distintas localidades del Chaco.

La recorrida continuó en Puerto Eva Perón, donde junto al intendente Diego Lavia y referentes locales analizó el escenario provincial y nacional, destacando la importancia de construir una propuesta amplia que interprete las demandas de los chaqueños y permita recuperar el crecimiento de la provincia.

Además, en Las Palmas encabezó una reunión que contó con la participación de representantes de todos los sectores del peronismo local, en una clara muestra de unidad y compromiso político. Allí se coincidió en la necesidad de fortalecer un proyecto colectivo que priorice los intereses de la gente por encima de las diferencias sectoriales.

"Estoy convencido de que el Chaco necesita volver a escuchar a su gente, recuperar la producción, generar empleo y construir un gobierno cercano a los vecinos. La unidad es el camino para devolverle esperanza a nuestra provincia", expresó Morante.

Con una fuerte presencia territorial y un mensaje centrado en la unidad, el trabajo y el desarrollo, Penci Morante continúa consolidando su proyecto político de cara a los desafíos que vienen, sumando acompañamiento en cada rincón del Chaco y fortaleciendo una propuesta que busca volver a poner a la provincia en marcha.

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