La Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña ejecuta obras de infraestructura destinadas a fortalecer el sistema de desagües pluviales en distintos sectores de la zona sur de la ciudad, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos.

La intervención continuará en ese tramo por la calle 227 hasta la 230, donde se conectará con un canal ya existente que desemboca en la represa de La Salada, optimizando así el sistema de drenaje de todo el sector.

Por otra parte, se ejecuta un nuevo canal en inmediaciones del Escuadrón I de Gendarmería Nacional, una obra que beneficiará directamente a los barrios Néstor Kirchner y Ex Aeroclub. Anteriormente se realizó la limpieza integral y ampliación del canal troncal de la calle 351 que une la zona del Servicio Penitenciario Provincial con la Ruta 95.

Estas intervenciones forman parte de una planificación integral impulsada por el Municipio para ampliar y fortalecer la red de desagües pluviales, mejorando la infraestructura urbana y brindando soluciones a sectores que resultaban afectados durante las precipitaciones.

Periodismo365