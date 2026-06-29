El lamentable suceso ocurrió el pasado viernes en el Complejo Penitenciario II, ubicado en el Barrio Mitre.

Al respecto, fuentes cercanas a la causa confirmaron a Periodismo365 que el viernes, un recluso fue derivado por el enfermero de turno hacia el Hospital "4 de Junio", por presentar dolor abdominal agudo.

En esas circunstancias y con la debida custodia penitenciaria, el recluso llegó al nosocomio local donde fue atendido por un Médico Cirujano quién diagnosticó: “Paciente que refiere introducirse un cuerpo extraño (celular) por recto hace 24 horas (según refiere) comienza con dolor abdominal. Se realiza RX de tórax y abdomen donde se evidencia perforación peritoneal. Se interna para resolución quirúrgica", quedando el mismo en Sala N° 4, Habitación N° 29, Cama N° 77 del nosocomio local, para posteriormente ser intervenido. Las mismas fuentes confirmaron que en la mañana de este lunes, pese a los esfuerzos del personal médico, enfermeros y profesionales del Hospital "4 de Junio", lamentablemente el paciente falleció.

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